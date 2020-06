Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","shortLead":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","id":"20200623_djokovic_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbab06d-e729-4151-bb34-a6bfeefa55d4","keywords":null,"link":"/sport/20200623_djokovic_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 14:56","title":"Djokovic megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már kipróbálható, de telepítése egyelőre igen bonyolult.","shortLead":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már...","id":"20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc4ae-4f28-4c5a-b360-57d8be9e3623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","timestamp":"2020. június. 25. 08:03","title":"Már kipróbálható Androidon az a vírusirtó, amit a Windowsba is beépít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","shortLead":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","id":"20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7028e63-88f1-45fa-b0ca-977574c02bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","timestamp":"2020. június. 25. 12:15","title":"Egy graffitis is megemlékezett Benedek Tiborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos országban is nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Ukrajnában például több mint 38 ezren betegedtek már meg.","shortLead":"Több szomszédos országban is nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Ukrajnában például több mint 38 ezren betegedtek már...","id":"20200623_Koszovobol_Horvatorszag_Koronavirus_Szlovenia_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb56ebea-40e4-4227-9090-8e0d04e7810a","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Koszovobol_Horvatorszag_Koronavirus_Szlovenia_Ukrajna","timestamp":"2020. június. 23. 17:20","title":"Koszovóból visszatérő apácák miatt új járványgóc alakult ki Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]