Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67746c9a-d9f2-4861-a4ad-402bb0156ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","timestamp":"2020. június. 24. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Index.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","shortLead":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","id":"20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4a0e1f-a790-4c1a-bc51-a2ed6e448125","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","timestamp":"2020. június. 24. 12:19","title":"Fővárosi vizsgálóbizottság alakul a korrupciós ügyek kivizsgálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek a kényszerszünet után tovább súlyosbodhatnak.","shortLead":"A járvány idején leállított ellátás újraindul ugyan, de ismét szembesülünk a rendszer hibáival, amelyek...","id":"20200624_Ora_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8bf19e-6cbb-462e-b3a7-c492f676f1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4873f-53f7-4f83-b5ef-3758d112f018","keywords":null,"link":"/360/20200624_Ora_indul","timestamp":"2020. június. 24. 11:00","title":"Kezdhetünk aggódni azon, hogy az egészségügy visszatér a rendes kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","shortLead":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","id":"20200624_segway_elektromos_roller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b099f0-c9a8-40d8-96fe-0e14592f323e","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_segway_elektromos_roller","timestamp":"2020. június. 24. 10:59","title":"Vége a Segwayeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","shortLead":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","id":"20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df486f34-5efe-44f0-8dd6-c9efac84aeed","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","timestamp":"2020. június. 25. 09:18","title":"Hiába ért véget a veszélyhelyzet, a munkanélküliekből ezután is sokkal könnyebben lehet közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból. Ötven éve halt Fekete István, a Vuk, a Tüskevár és számtalan népszerű regény szerzője. A kommunizmusban kezdetben nem volt \"perspektivikus káder”, de később apolitikus művei hatalmas példányszámban jelenhettek meg. ","shortLead":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból...","id":"20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a34735-8602-4c4b-b439-e0e5d34e09a2","keywords":null,"link":"/360/20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","timestamp":"2020. június. 23. 13:00","title":"Csak Jókait olvasták többen, de az akadémiai irodalomtörténet nem akart tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket, konfliktusaikat, és összefognak. Így történik ez sok párkapcsolatban is. Ha van „közös ellenség”, amely ellen küzdeni kell, mint a járvány volt – és jöhet még –, a belső problémák helyett a külsőkre koncentrálás kerülhet előtérbe. ","shortLead":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket...","id":"20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49c63-f3cb-420b-8957-6bf25209fb66","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","timestamp":"2020. június. 24. 08:30","title":"Ezek lehetnek a járvány párkapcsolati tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak mindenkinél, de olyan is, amit kézzel lehet majd kapcsolgatni.","shortLead":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak...","id":"20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df64a65-e727-41ff-b7be-336f45650c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 24. 18:00","title":"Új kapcsolókat vezet be a Google, ezekre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]