Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcd98bba-1fd2-4f38-989e-a41ad2d26976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis területen akár rongálhatott is.","shortLead":"Kis területen akár rongálhatott is.","id":"20200626_Tornadot_vettek_videora_Sarospataknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcd98bba-1fd2-4f38-989e-a41ad2d26976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea2291-810a-43b6-9b1d-2be107f631e6","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Tornadot_vettek_videora_Sarospataknal","timestamp":"2020. június. 26. 10:13","title":"Tornádót vettek videóra Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258819cc-092f-4c3f-81e6-bcdb4cec741e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eső mellé dió nagyságú jég is jött az ország északkeleti részén.","shortLead":"Az eső mellé dió nagyságú jég is jött az ország északkeleti részén.","id":"20200626_szinva_patak_kiontott_miskolc_vihar_jegeso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258819cc-092f-4c3f-81e6-bcdb4cec741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf4cc5-e513-4fce-aa62-6f017f44c12e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_szinva_patak_kiontott_miskolc_vihar_jegeso","timestamp":"2020. június. 26. 20:05","title":"Akkora eső volt Miskolcon, hogy kiöntött a Szinva patak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","shortLead":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","id":"20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60019d0-f3f3-43cf-bf3f-5a6617210f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","timestamp":"2020. június. 26. 11:41","title":"408 lóerős lett az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez, akik ultimátumot adtak a Facebooknak: határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna.","shortLead":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez...","id":"20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf2e1f-2246-4fa7-bcdf-8e0591cf5bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","timestamp":"2020. június. 26. 15:03","title":"A bojkott, amit meg fog érezni a Facebook: a Verizon sem hirdet, amíg Trump szabadon garázdálkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca közlése szerint a koronavírus elleni óvintézkedéseket továbbra is be kell tartania az idősebb korosztálynak.","shortLead":"A tárca közlése szerint a koronavírus elleni óvintézkedéseket továbbra is be kell tartania az idősebb korosztálynak.","id":"20200626_Emmi_munk_65_even_feluli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f322a8-bf86-41cd-934b-577f5cee25eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Emmi_munk_65_even_feluli","timestamp":"2020. június. 26. 19:10","title":"Emmi: Saját felelősségükre vállalhatnak munkát a 65 éven felüliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","shortLead":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","id":"20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048bec5-f2a2-4d09-94c2-d9a8f7e55976","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","timestamp":"2020. június. 26. 12:18","title":"Már szondázzák, hogyan fogadják az emberek a kata-szigorítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","shortLead":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","id":"20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74c4bc-07d9-4ce9-978b-d5640eff85bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 26. 06:55","title":"Kolumbiában a koronavírus már a belügyminisztériumban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","shortLead":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","id":"20200626_mtu_balna_szallodahajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db27ede-71dc-42d3-b115-18611e0d6f84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_mtu_balna_szallodahajok","timestamp":"2020. június. 26. 10:50","title":"Szállodahajók kikötőjévé alakítanák a budapesti Bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]