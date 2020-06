Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","shortLead":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","id":"20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa07a0f1-d764-4c54-8733-f0850c4a4dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","timestamp":"2020. június. 29. 13:47","title":"Frakcióvezetőt váltott a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legtöbb szervezetben az emberek megfogalmaznak egy véleményt, majd arra áldozzák az energiájukat, hogy kiálljanak mellette, ez pedig a tanulási folyamat kárára megy. Ennek egy alternatívája az értelmező szemlélet, amihez azonban bátorság kell.","shortLead":"A legtöbb szervezetben az emberek megfogalmaznak egy véleményt, majd arra áldozzák az energiájukat, hogy kiálljanak...","id":"20200628_Ezert_erdemes_tobbfele_elmeletet_felallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2986e-8cdb-4c52-acd9-0bae1e88fde4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200628_Ezert_erdemes_tobbfele_elmeletet_felallitani","timestamp":"2020. június. 28. 19:15","title":"Ezt érdemes mindenkinek megtanulnia Sherlock Holmestól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","shortLead":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","id":"20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95c39-7e9d-4622-99fa-533b4a969a83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","timestamp":"2020. június. 29. 12:41","title":"Extrém szerencsés volt a motoros, aki egy Bentleyvel versenyzett az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","shortLead":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","id":"20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aad93d-e01e-4c6b-a8a6-3f0af498355e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 28. 16:52","title":"Viharok enyhítenek a kánikulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ac169-ecb7-49ce-bb84-f30af233918d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","timestamp":"2020. június. 28. 12:03","title":"Ez történt: bejelentette az Apple, milyen új funkciókat kapnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","shortLead":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","id":"20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3fb3d-a767-4345-8d30-c3927813abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","timestamp":"2020. június. 27. 18:35","title":"Már csaknem két és félmillió a koronavírus-esetek száma az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","shortLead":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","id":"20200627_Robben_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ade71e2-23f4-4731-862f-73254db6560f","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Robben_visszater","timestamp":"2020. június. 27. 19:59","title":"Robben visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és a Közel-Keleten.","shortLead":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és...","id":"20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b01b4-3d2a-416a-8101-22ac0e06bcbe","keywords":null,"link":"/elet/20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","timestamp":"2020. június. 27. 14:31","title":"Nem használja többé a \"fehérítés\" szót kozmetikai termékeiben a L'Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]