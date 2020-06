Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorlás politikájára". Hétfőn tárgyal arról az Európai Bíróság, hogy a kormány szerint érvénytelen volt a Sargentini-szavazás 2020. június. 28. 21:53 ","shortLead":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. Kongóan üres stadionban énekelte el Miley Cyrus a Helpet (videó) 2020. június. 29. 14:05 Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos, a környezetet lézeres technológiával letapogató lidar szenzorokhoz. Érintésmentes képernyők bevezetését javasolja két koreai mérnök 2020. június. 29. 16:00 Jakab Péter Jobbik elnök annyira elragadtatta magát, hogy Kövér László házelnök megvonta tőle a szót. ","shortLead":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter Jobbik elnök annyira elragadtatta magát, hogy Kövér László házelnök megvonta tőle a szót. Jakab lehülyézte Orbánt a Parlamentben 2020. június. 29. 13:38 Merénylet történt Karacsi kiemelten őrzött zónájában. Támadás érte a pakisztáni tőzsde épületét, hét halottról tudni 2020. június. 29. 11:19 Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat, ugyanakkor szerinte kiválóak. A történelemtanárok azt hangsúlyozzák, hogy ők szakmai érveket fogalmaztak meg, és egy tapasztalt tankönyvszerző, vagy tanár igenis tud véleményt formálni egy kiadványról. Leiskolázták a történelemtanárok Rétvári Bencét 2020. június. 30. 08:48 A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta. Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco 2020. június. 28. 11:44

\r

","shortLead":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését. „Szeretnék családot, megtalálni a társamat" – otthagyja a pályát egy népszerű pap 2020. június. 30. 09:38