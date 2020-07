Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","shortLead":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","id":"20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbca1b-8366-4d35-8215-bb084208f3fe","keywords":null,"link":"/elet/20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. július. 01. 05:13","title":"Délután nyugat felől érkeznek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","shortLead":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","id":"20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478da0-ffcb-43c3-847a-a9bb6b26ceec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","timestamp":"2020. június. 30. 15:03","title":"Egy napszemüvegbe préselte a virtuális világot a Facebook, itt az új VR-eszközük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen például, hogy eltűnnek a nagy autókiállítások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen...","id":"20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eac3aa-e399-4b87-8419-4340371d1fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","timestamp":"2020. június. 30. 08:55","title":"Elmarad a jövő évi Genfi Autószalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg BP eladta egyik részlegét, hogy pénzt szerezzen.","shortLead":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg...","id":"20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c5318c-82fe-48a7-8218-fabf3987704b","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","timestamp":"2020. június. 30. 13:20","title":"Bajban a nagy olajtársaságok: lépnek a világcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512809a-c107-4edf-ab8f-804915030b8d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Példátlan pénz- és árucsere: keleti helyett nyugati márka, tej és kenyér, zökkenőmentesen állt át az NDK. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Példátlan pénz- és árucsere: keleti helyett nyugati márka, tej és kenyér, zökkenőmentesen állt át az NDK. A német...","id":"20200701_valutaunio_1990_julius_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2512809a-c107-4edf-ab8f-804915030b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e232251-fa65-4aab-971c-841088bd1c6f","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:15","title":"Valutaunió! Örül Szalámis Tóni és a frankfurti tőzsde is – 1990. július 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott alább.\r

","shortLead":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott...","id":"20200629_befektetesi_arany_bav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476c123a-5b98-4990-bc63-b62228ded3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_befektetesi_arany_bav","timestamp":"2020. június. 29. 16:34","title":"Várólistáról lehet csak aranytömböt venni a BÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","shortLead":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","id":"20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fda7464-68d3-4c81-a339-790075eb3df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","timestamp":"2020. június. 30. 08:35","title":"1979 óta nem esett ekkorát a brit GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli...","id":"20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d5dcf-b224-4d99-8aa4-1c58d61aab47","keywords":null,"link":"/360/20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","timestamp":"2020. július. 01. 07:43","title":"Radar360: Nyílnak a határok, amerikai filmesek is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]