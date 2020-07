Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem parancsra lőtték le januárban az ukrán gépet.","shortLead":"Nem parancsra lőtték le januárban az ukrán gépet.","id":"20200629_iran_lelott_utasszallito_emberi_mulasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1039f86-9579-4aff-8a85-da1520390866","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_iran_lelott_utasszallito_emberi_mulasztas","timestamp":"2020. június. 29. 16:07","title":"Az iráni légvédelem lőtte le az ukrán utasszállítót – erősítette meg a teheráni katonai ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt szabályokat, könnyítéseket meddig kell alkalmazni. Van, ahol június 30-ig tartó átmeneti időről döntöttek, más esetben szeptember 30-a, megint másutt december 31-e a határidő, és még ezek között is vannak kivételek. Ha ezt valaki nagyon bonyolultnak érzi, akkor teljesen igaza van – megpróbáltunk rendet rakni a határidők között.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt...","id":"20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc20d82-d435-4905-8f7c-ef3532dccb9c","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","timestamp":"2020. június. 30. 14:05","title":"Adómentesség, hitelmoratórium, kilakoltatás: mi marad és mi nem a veszélyhelyzet vége után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","shortLead":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","id":"20200630_haztartasok_energia_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e40543d-4e92-4512-b478-01ff225bfe75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_haztartasok_energia_eurostat","timestamp":"2020. június. 30. 10:15","title":"Fűtésre megy el az energiafogyasztás majdnem háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre természetes változás és az emberi ipari tevékenység következménye, hogy a Déli-sark gyorsabban melegszik, mint a világ összes többi része – figyelmeztettek klímakutatók.","shortLead":"Egyszerre természetes változás és az emberi ipari tevékenység következménye, hogy a Déli-sark gyorsabban melegszik...","id":"20200630_deli_sark_melegedes_klimavaltozas_homerseklet_klimakutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1562fb0-cddb-44c2-b035-221e1beb60ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_deli_sark_melegedes_klimavaltozas_homerseklet_klimakutato","timestamp":"2020. június. 30. 09:28","title":"Háromszor gyorsabban melegszik a Déli-sark, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőr ki tudott úszni.","shortLead":"A sofőr ki tudott úszni.","id":"20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89365a6-1af4-4076-bad9-ddc3ba8b009c","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2020. június. 29. 20:05","title":"A Dunába süllyedt egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","shortLead":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","id":"20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd3358-7273-41b8-8d62-a188ba25871c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50-es táblánál 160-nal karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec2143-b7d5-4f26-b445-556b08399b3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dibusz Dénes mellé Bogdán Ádámot igazolta le a klub.\r

","shortLead":"Dibusz Dénes mellé Bogdán Ádámot igazolta le a klub.\r

","id":"20200701_bogdan_adam_fradi_ferencvaros_kapus_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ec2143-b7d5-4f26-b445-556b08399b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a13b0c-3629-4adb-a0a7-445a3495a1a9","keywords":null,"link":"/sport/20200701_bogdan_adam_fradi_ferencvaros_kapus_szerzodes","timestamp":"2020. július. 01. 13:23","title":"Újabb válogatott kapus került a Fradihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]