[{"available":true,"c_guid":"919f4f20-1133-44db-b245-946f7f1eba23","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kommunális hulladék és a természetes uszadék a folyó áradásával jutott el Magyarországra. ","shortLead":"A kommunális hulladék és a természetes uszadék a folyó áradásával jutott el Magyarországra. ","id":"20200627_Munkagep_hulladek_aradas_Szamosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919f4f20-1133-44db-b245-946f7f1eba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7876cd44-49b6-4919-85e1-6f6050153f65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Munkagep_hulladek_aradas_Szamosbol","timestamp":"2020. június. 27. 12:02","title":"Munkagéppel emelték ki a Szamosból a Romániából érkezett hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük, hogy miért.","shortLead":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük...","id":"20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243964b7-ff6b-41c4-80bb-be044bcf2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Az az álhír terjed, hogy meghalt Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fc10dc-4e8d-488a-b16b-1222b40ea8f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó komoly meglepetést okozhat a gyorsulásával.","shortLead":"A brit kisautó komoly meglepetést okozhat a gyorsulásával.","id":"20200626_nem_igazan_latszik_rajta_de_500_loeros_ez_a_regi_apro_mini_super_cooper_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99fc10dc-4e8d-488a-b16b-1222b40ea8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9281a-9ce5-4b18-a3c3-df8866898040","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_nem_igazan_latszik_rajta_de_500_loeros_ez_a_regi_apro_mini_super_cooper_s","timestamp":"2020. június. 26. 15:58","title":"Nem látszik rajta, de 500+ lóerős ez a régi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei tavaszunkra, sőt, 2020 eddigi majdnem teljes egészére reflektál Kútvölgyi-Szabó Áron kiállítása.","shortLead":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei...","id":"202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c06a344-da1b-4ed1-b3ec-b334f84d5377","keywords":null,"link":"/360/202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","timestamp":"2020. június. 27. 09:30","title":"A szürreális 2020-ban mártózhatunk meg ezen a budapesti kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.","shortLead":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is...","id":"20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb173eb-8cc0-444b-ad71-05aae7c53937","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","timestamp":"2020. június. 28. 11:19","title":"Bepereli a Rolling Stones Trumpot, ha még egyszer az ő zenéjüket használja a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","shortLead":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","id":"20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7315a-50ab-4bd4-a2e7-19bd463f3830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. június. 27. 13:25","title":"A magyarok 39 százaléka havi 250-350 ezer forinttal már boldog lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia légitársaság megvált mind a 10 óriásgéptől. ","shortLead":"A francia légitársaság megvált mind a 10 óriásgéptől. ","id":"20200627_Elbucsuzott_A380as_flottajatol_az_Air_France","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1550a519-731f-4f41-a749-658b8b231d62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Elbucsuzott_A380as_flottajatol_az_Air_France","timestamp":"2020. június. 27. 15:35","title":"Elbúcsúzott A380-as flottájától az Air France – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]