[{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","shortLead":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","id":"20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5dbeb6-c97e-46c9-b182-2278bb4a5d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","timestamp":"2020. július. 02. 17:03","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a PS5-ös és az újabb Xbox-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé az Apple. A Mashable újságírója úgy látja, ezt akár előnyére is fordíthatná az amerikai gyártó, úgy, hogy közben a vásárlók is jól járnak.","shortLead":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé...","id":"20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82be969f-9a4a-442f-b0f1-834fee1255f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","timestamp":"2020. június. 30. 20:03","title":"Üzentek az Apple-nek: dobják csak a töltőt, és adjanak helyette minőségi tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette az intézmény 125. évadának a bemutatóit. Az átadás-átvétel az új igazgató szerint kifejezetten zökkenőmentes volt. Kiderült, hogy ennek része az is, hogy az Eszenyi Enikő által rendezett darabok műsoron maradnak. Jön a Kabaré és Az öreg hölgy látogatása.","shortLead":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette...","id":"20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1bf0b-1b73-40bb-9cdd-91a0cf6c1e30","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","timestamp":"2020. július. 01. 14:00","title":"Rudolf Péter az új igazgató, de Eszenyi Enikő rendezései még maradnak a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","shortLead":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","id":"20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf129cd-ff19-4d4c-8fa8-8ab460d01aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","timestamp":"2020. július. 01. 14:24","title":"Döntött a Kúria: le kell ülnie kiszabott büntetését a lúgos orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0c8a38-8f15-4b51-8351-170aa03398de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem választott új igazgatót a Földes Ferenc Gimnázium élére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, pedig a pályázaton egy fideszes politikus is indult, akit többen biztos befutóként emlegettek. A tantestület nem őt, hanem a jelenlegi megbízott igazgatót támogatta.","shortLead":"Nem választott új igazgatót a Földes Ferenc Gimnázium élére az Emberi Erőforrások Minisztériuma, pedig a pályázaton...","id":"20200701_Nem_vette_be_a_Fidesz_Miskolc_elitgimnaziumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a0c8a38-8f15-4b51-8351-170aa03398de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f751464a-99d0-491b-9f7e-a7a71fa39dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Nem_vette_be_a_Fidesz_Miskolc_elitgimnaziumat","timestamp":"2020. július. 01. 17:23","title":"Nem vette be a Fidesz Miskolc elitgimnáziumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt valamekkora gazdasági függetlensége. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt...","id":"20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d0ce3d-88c8-48a7-ab38-60e018d39e22","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","timestamp":"2020. július. 01. 16:37","title":"Uj Péter: A NER nem akar még egy Origót csinálni az Indexből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette az Apple. Állítólag nem iOS fut rajta.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette...","id":"20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4ffd3b-bdc9-457d-a93e-c4a1382d31bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","timestamp":"2020. július. 01. 20:07","title":"Az Apple állítólag csinált egy iPhone-t, amit számítógépként is lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]