[{"available":true,"c_guid":"f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy júliusban mutatja be a közönségnek az Asus a harmadik generációs, játékosoknak való csúcsmobilját, a ROG Phone 3-at, most viszont a pontos dátumot is elárulták. A telefon specifikációinak java már ismert.","shortLead":"Eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy júliusban mutatja be a közönségnek az Asus a harmadik generációs, játékosoknak...","id":"20200702_asus_rog_phone_3_gamer_telefon_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec08672-e2e1-4d49-b2b3-e26743dc11f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_asus_rog_phone_3_gamer_telefon_bemutato","timestamp":"2020. július. 02. 13:08","title":"Elindult a visszaszámlálás: jön a bivalyerős androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez – mondja ki a pénzügyminiszter kedd este közzétett rendelete.","shortLead":"Még egy évig lehet kérni a vissza nem térítendő támogatást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez –...","id":"20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba38cdda-611a-4f02-b04d-8a6e168496ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_bankkartya_leolvaso_penzugyminiszterium_rendelet","timestamp":"2020. július. 01. 09:05","title":"Újra meghosszabbítják a bankkártya-leolvasó készülékek támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt valamekkora gazdasági függetlensége. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője szerint Spéder Zoltán idején annyiban volt más a helyzet, hogy a lapnak még volt...","id":"20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce18c611-e500-4119-ad2f-76aa78b03cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d0ce3d-88c8-48a7-ab38-60e018d39e22","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_uj_peter_index_origo_nepszava_atv","timestamp":"2020. július. 01. 16:37","title":"Uj Péter: A NER nem akar még egy Origót csinálni az Indexből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét támogatja. ","shortLead":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét...","id":"20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706d924-bdce-4653-acfb-f31acbff0731","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 01. 12:40","title":"Alfölditől Zsámbékiig egy sor hazai művész üzent Semjén Zsoltnak és Palkovics Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új vírussal voltak fertőzöttek.\r

","shortLead":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új...","id":"20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0d195-0781-412a-8e33-375111815646","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 20:32","title":"A lombardiai kórházakban már tavaly novemberben ott volt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f330bdfd-166c-44fb-807b-d7481a180774","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi szövetségese, Ahmet Davutoglu alapította Isztambuli Városi Egyetem tíz évet élt meg.","shortLead":"A korábbi szövetségese, Ahmet Davutoglu alapította Isztambuli Városi Egyetem tíz évet élt meg.","id":"20200630_erdogan_Orban_torok_baratja_nem_eluldozi_hanem_bezaratja_a_neki_nem_tetszo_egyetemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f330bdfd-166c-44fb-807b-d7481a180774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a45effd-9a1d-41cc-a169-5ce146cb79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_erdogan_Orban_torok_baratja_nem_eluldozi_hanem_bezaratja_a_neki_nem_tetszo_egyetemet","timestamp":"2020. június. 30. 21:20","title":"Orbán török barátja nem elüldözi, hanem bezárja a neki nem tetsző egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a külföldön tartózkodás alatt válik egy ország \"fokozott biztonságúvá\", az ügyfelet 400 ezer forintig kártalanítják.","shortLead":"Ha a külföldön tartózkodás alatt válik egy ország \"fokozott biztonságúvá\", az ügyfelet 400 ezer forintig kártalanítják.","id":"20200702_Megteriti_a_koronavirusjarvany_miatt_felmerulo_utazasi_koltsegek_az_uj_Covidbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e79e86-23fe-4bce-bb11-4de4c1eec52d","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Megteriti_a_koronavirusjarvany_miatt_felmerulo_utazasi_koltsegek_az_uj_Covidbiztositas","timestamp":"2020. július. 02. 14:25","title":"Megtéríti a koronavírus-járvány miatt felmerülő utazási költségeket az új Covid-biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik adatait, közel sem biztos, hogy az információk valóban mindenhonnan eltűnnek.","shortLead":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik...","id":"20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622fcc-74bf-42ce-b11a-5bbc240af3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","timestamp":"2020. július. 01. 10:03","title":"Amikor törli az előzményeit a Google-nél, ne gondolja, hogy azok mindenhonnan eltűnnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]