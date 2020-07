Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott bőven az elmúlt hetekben a közösségi oldalakra.","shortLead":"Hihetetlennek tűnő hírek, melyek megállják a helyüket az igazság próbáján, és hihető átverések. Mindkét fajtából jutott...","id":"20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0538c6ba-d183-48c9-b909-8f54a47579af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_urbanlegends_hoaxkviz_alhirek_atveres","timestamp":"2020. július. 01. 12:03","title":"3 perc alatt megtudhatja, átverték-e az elmúlt hetekben ezekkel a hírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes alaposan átgondolni, milyen beállítások szerint facebookozunk, máskülönben olyan helyen is feltűnhet a fotónk, ahol nem akarnánk. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan lehet ezt elkerülni.","shortLead":"Érdemes alaposan átgondolni, milyen beállítások szerint facebookozunk, máskülönben olyan helyen is feltűnhet a fotónk...","id":"20200702_hasznos_facebook_beallitasok_arcfelismeres_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15a2165-10ed-4d31-8051-65849e73c28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_hasznos_facebook_beallitasok_arcfelismeres_kikapcsolasa","timestamp":"2020. július. 02. 08:03","title":"Végezze el ezt a néhány beállítást a Facebookján, ha nem akar meglepetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte Katarnak a 2022-es futball világbajnokságot. E gyanú miatt folyik korrupciós vizsgálat Franciaországban, amelyben Emmanuel Macron elnök állítólag segítséget ígért Michel Platininek. Az Élysée palota természetesen cáfol.","shortLead":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte...","id":"20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c9986e-4cec-4030-9c43-fa8015e634e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","timestamp":"2020. július. 02. 13:43","title":"Emmanuel Macron is érintett lehet Michel Platini korrupciós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős laptopja.","shortLead":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős...","id":"20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb4958-52d9-40e1-8237-f02146c2ef57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","timestamp":"2020. július. 02. 10:03","title":"Érintőképernyős MacBook érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","shortLead":"A rendszerváltás előtt írtak egy könyvet az R-GO-ról, amelyben a zenekar tagjait kedvenc politikusukról is kérdezték. ","id":"20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86facea9-922b-4700-a454-c6e3e15ded3f","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Most_Orban_a_rendszervaltas_elott_meg_Kadar_Janos_volt_Szikora_Robert_kedvenc_politikusa","timestamp":"2020. július. 01. 15:09","title":"Az Orbánt politikai géniusznak tartó Szikora kedvenc politikusa korábban Kádár János volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.","shortLead":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek...","id":"20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f36f0-32f6-4e88-8b0f-4bc36d905911","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","timestamp":"2020. július. 02. 14:03","title":"Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]