[{"available":true,"c_guid":"5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja tartani a lépést. Annak idején \"istencsászárok\" mondták, hogy amit csinál, az földönkívüli. Erre szükség lenne most is, amikor a jövőre halasztott olimpiáért dolgozik. ","shortLead":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja...","id":"20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462d739-69b4-4ca8-8498-6011c5b2fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"\"Ha az edzőm azt mondta, át tudok ugratni 30 emeletet, tudtam, képes leszek rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások inkább a közepes árkategóriában lehetnek. ","shortLead":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások...","id":"20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574553e6-a01f-41f8-8348-4888eacbae90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","timestamp":"2020. május. 28. 15:16","title":"A vevők, akik eddig kivártak, heteken belül megjelenhetnek a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","shortLead":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","id":"20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4865b-c3d1-4ea9-ba10-831a01fc638f","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","timestamp":"2020. május. 28. 18:07","title":"A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrás, hanem erőforrás - üzeni a Fidesz Trianon 100. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","shortLead":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3167ee-9ff9-4e81-a7ef-24a3e9d2c3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. május. 29. 11:18","title":"Kettős tüdőátültetéssel mentették meg egy koronavírusos beteg életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új módszer segítségével megjósolható, merre sodródnak a vízfelszínen a tárgyak és az emberek – közölte a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH).","shortLead":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új...","id":"20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b72ae-f0ef-451a-b67e-2fd1e032aaad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","timestamp":"2020. május. 29. 14:03","title":"Hogy van-e értelme matekot tanulni? Most például életeket menthet egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyikük 17 éves volt, amikor állítása szerint megerőszakolta a filmmogul.","shortLead":"Egyikük 17 éves volt, amikor állítása szerint megerőszakolta a filmmogul.","id":"20200529_Bar_mar_bortonben_van_ujabb_keresetet_kapott_szexualis_eroszak_miatt_Weinstein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5019b81-de2e-4f18-a22d-48a300e78893","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Bar_mar_bortonben_van_ujabb_keresetet_kapott_szexualis_eroszak_miatt_Weinstein","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bár már börtönben van, újabb nők vádolják szexuális erőszakkal Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","shortLead":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","id":"20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ca35b9-94c8-4c98-9e19-a4861c1cc3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","timestamp":"2020. május. 28. 17:08","title":"Kiderült, mennyi pénzt kaphat Magyarország az EU helyreállítási alapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","shortLead":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","id":"20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3debbc-a400-4a6f-8852-f971a0b9ffce","keywords":null,"link":"/zhvg/20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","timestamp":"2020. május. 29. 18:01","title":"Történelmi aszály sújtja Belgiumot, több településen vízhasználati korlátozást vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]