Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog, mert rengeteg az eltűnt.","shortLead":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog...","id":"20200702_foldcsuszamlas_mianmar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb3ccf0-d2e3-45d3-b1a5-544c7c0c423a","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_foldcsuszamlas_mianmar","timestamp":"2020. július. 02. 09:31","title":"Legalább 50 bányász halt meg egy földcsuszamlásban Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte meg ebben a versenyben.","shortLead":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte...","id":"20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec15ebe-0bbe-40a3-b3e2-0e5a57b20a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"312 millió forintnyi pénzt keres egyetlen Instagram-képpel Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ egy mondattal.","shortLead":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ...","id":"20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b06c2-72cc-4611-b690-bd5f6b8d351c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","timestamp":"2020. július. 03. 19:46","title":"Az államtitkár sem adott érdemi válaszokat a kisvárdai lówellness-központról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","shortLead":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","id":"20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d28eb0-1076-4a5a-8861-316092dc052f","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","timestamp":"2020. július. 02. 12:14","title":"„Itt az idő újra hülyének lenni” – visszatér a Beavis és Butthead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","shortLead":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","id":"20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56871538-6c25-4957-b647-995d3790911f","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","timestamp":"2020. július. 02. 11:16","title":"Apránként lopott el 23 millió forintot a munkahelyéről egy takarítónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","shortLead":"2008-ban még 37 ezer eset történt. ","id":"20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa441894-13c6-471e-af6e-49f7de508156","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Kozuti_balesetek_szama_statisztika","timestamp":"2020. július. 02. 09:53","title":"Több mint 23 ezer áldozata volt 2018-ban a közúti baleseteknek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]