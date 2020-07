Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál feltételül szabják a tagországok számára a jogállamiság betartását is. Persze csak akkor, ha az Európai Unió soros elnökségét betöltő német kancellár is úgy akarja - írja a Financial Times.","shortLead":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál...","id":"20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bec5c2-25b4-4bd8-8864-6a72460741a8","keywords":null,"link":"/360/20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","timestamp":"2020. július. 04. 09:00","title":"Merkelen is múlhat, hogy már a következő EU-csúcson megbüntetik-e Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","shortLead":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","id":"20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63dbbc-17bd-466d-a77a-8c755fff1ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 04. 12:23","title":"900 új koronavírusost találtak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt a 13. havi nyugdíj ellen. A politikus egy Facebook-bejegyzésben sorolta fel indokait. ","shortLead":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt...","id":"20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155285cd-b285-4528-bb82-45eec306272a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","timestamp":"2020. július. 04. 18:29","title":"Elmagyarázta a parlamenti képviselő, hogy miért voksolt a 13. havi nyugdíj ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből megélni. Szélmalomharcot vívnak a szuvenírboltok által kínált ázsiai tömegáruval, ugyanis semmilyen szabályozás nem vonatkozik arra, mit nevezünk kézműves terméknek. A gazdasági megtérülés és a hagyományőrzés között egyensúlyoz a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. ","shortLead":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből...","id":"20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1687b409-8759-4944-91b5-42df3dc62f55","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"A hevesi hímzőasszonyok, akik szinte utolsóként maradtak a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni Sohóban szórakozó embereket szemmel láthatóan nem különösebben foglalkoztatták a társas távolságtartás szabályai. ","shortLead":"A londoni Sohóban szórakozó embereket szemmel láthatóan nem különösebben foglalkoztatták a társas távolságtartás...","id":"20200705_Harom_honap_absztinencia_utan_elszabadult_a_tomeg_London_bulinegyedeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae3a7ba-c0b3-411b-95bf-391b9267529d","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Harom_honap_absztinencia_utan_elszabadult_a_tomeg_London_bulinegyedeben","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"Három hónap absztinencia után elszabadult a tömeg London bulinegyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat a főépület díszudvarán, ezért döntöttek az intézet vezetői a szabadtéri rendezvény mellett. A hallgatók tömegesen regisztráltak - családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel közösen - az eseményre.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat...","id":"20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1ac6c-714d-402d-b963-998ed229870c","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2020. július. 04. 17:28","title":"Szokatlan helyszínen tartja meg az idei tanévzárókat a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]