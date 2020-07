Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás eddigi 169 milliárd forintos keretét 50 milliárd forinttal növeli meg a kormány.","shortLead":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás...","id":"20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c46f5d-4af4-4cb8-b02f-462e256821a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","timestamp":"2020. július. 04. 20:32","title":"Újabb ingyenmilliárdokat kapnak a nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat.","shortLead":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb...","id":"20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab5458-4dba-4567-8f51-01dbf4b929a8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","timestamp":"2020. július. 04. 18:14","title":"40 millió eurós kárt okozott a koronavírus a Louvre-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hányan és miért lőttek.","shortLead":"Nem tudni, hányan és miért lőttek.","id":"20200704_Lovoldozes_volt_egy_amerikai_plazaban_meghalt_egy_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d7b82-d4e6-404d-afba-28a28f5d0493","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Lovoldozes_volt_egy_amerikai_plazaban_meghalt_egy_gyerek","timestamp":"2020. július. 04. 08:12","title":"Lövöldözés volt egy amerikai plázában, meghalt egy gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem áll meg a kormány érve, hogy az ország jobban teljesít az EU átlagánál.","shortLead":"Már nem áll meg a kormány érve, hogy az ország jobban teljesít az EU átlagánál.","id":"20200703_Soha_ennyi_unios_eljaras_nem_volt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0421cb-91b7-496c-a766-54ad1fa0077f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_Soha_ennyi_unios_eljaras_nem_volt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2020. július. 03. 18:35","title":"Soha ennyi uniós eljárás nem volt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"26 méteres a kör, az ufóhívők örömére.","shortLead":"26 méteres a kör, az ufóhívők örömére.","id":"20200704_Gabonakor_keletkezett_Nagykanizsa_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f549-32ad-4cb6-a1fa-d3a709ac8c0b","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Gabonakor_keletkezett_Nagykanizsa_mellett","timestamp":"2020. július. 04. 10:08","title":"Gabonakör keletkezett Nagykanizsa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál feltételül szabják a tagországok számára a jogállamiság betartását is. Persze csak akkor, ha az Európai Unió soros elnökségét betöltő német kancellár is úgy akarja - írja a Financial Times.","shortLead":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál...","id":"20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bec5c2-25b4-4bd8-8864-6a72460741a8","keywords":null,"link":"/360/20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","timestamp":"2020. július. 04. 09:00","title":"Merkelen is múlhat, hogy már a következő EU-csúcson megbüntetik-e Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]