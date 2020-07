Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os verziójában az a funkció, ami segít energiát spórolni, így növelve az adott eszköz üzemidejét.","shortLead":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os...","id":"20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb7520-6d71-416d-ac73-bf99e72de001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. július. 06. 08:33","title":"Chrome böngészőt használ? Olyan funkció érkezik, amivel tovább bírja az akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás eddigi 169 milliárd forintos keretét 50 milliárd forinttal növeli meg a kormány.","shortLead":"A szombati Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, melynek értelmében a versenyképesség-növelő támogatás...","id":"20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad89e92-a3e1-4f3f-a2bf-cd3f447f8895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c46f5d-4af4-4cb8-b02f-462e256821a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Ujabb_ingyenmilliardokat_kapnak_a_nagyvallalatok","timestamp":"2020. július. 04. 20:32","title":"Újabb ingyenmilliárdokat kapnak a nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett beteg egy ember.","shortLead":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett...","id":"20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187d7274-d83d-419d-9352-f94df31771a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","timestamp":"2020. július. 06. 05:07","title":"Riadót fújtak a hatóságok: agyevő amőba fertőzött meg egy embert Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","id":"20200704_Halalos_karambol_Inarcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01486651-b6a5-4cb7-b4bd-040b52179eff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Halalos_karambol_Inarcson","timestamp":"2020. július. 04. 15:48","title":"Halálos karambol Inárcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós csevegő.","shortLead":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós...","id":"20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de0e53d-d04d-4cd9-800e-543ab7a2148c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:03","title":"A Microsoft megmutatta, milyen a Teams otthonra szánt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]