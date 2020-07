Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is lássák.","shortLead":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is...","id":"20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dce5c7-9123-4612-a513-0ace37fe49bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","timestamp":"2020. július. 08. 16:03","title":"Megjött a funkció, amivel egy kicsit jobb hely lesz az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","shortLead":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","id":"20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9897c-c5c9-4161-bab5-177078276323","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","timestamp":"2020. július. 08. 10:35","title":"Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","shortLead":"Ellie Goldstein fotója a divatmárka kozmetikai termékekkel foglalkozó brandjének legnépszerűbb posztja lett. ","id":"20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78148613-7d6b-4d58-b086-1f9614e2db88","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_Gucci_Downszindromas_modellje_tarolt_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 07. 11:53","title":"A Gucci Down-szindrómás modellje tarolt az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve hallották.","shortLead":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve...","id":"20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34541907-b75b-45f6-949a-80fc7d6f6be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","timestamp":"2020. július. 08. 12:03","title":"Nagyot robbant egy fényes meteor Japán fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg mintegy 150 ezer TikTok-felhasználó van Hongkongban, de az appot birtokló ByteDance szerint már nem sokáig használhatják az alkalmazást.","shortLead":"Jelenleg mintegy 150 ezer TikTok-felhasználó van Hongkongban, de az appot birtokló ByteDance szerint már nem sokáig...","id":"20200707_tiktok_kina_hongkong_bytedance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce7ffbf-09d1-4af9-b518-1de24d154761","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_tiktok_kina_hongkong_bytedance","timestamp":"2020. július. 07. 16:03","title":"Lelép Hongkongból a TikTok az élesített kínai törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24c7f56-14a3-4e75-aabb-8230a0542b54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportolók a vérüket ajánlották, de utóbb kiderült: nem lettek védettek a betegséggel szemben.","shortLead":"A sportolók a vérüket ajánlották, de utóbb kiderült: nem lettek védettek a betegséggel szemben.","id":"20200708_magyar_uszok_koronavirus_antitest_veradas_verminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24c7f56-14a3-4e75-aabb-8230a0542b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1b0ea-149e-4135-a652-fa3df5685794","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_magyar_uszok_koronavirus_antitest_veradas_verminta","timestamp":"2020. július. 08. 06:53","title":"Nem találtak antitestet a koronavíruson átesett magyar úszók vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás – közölték spanyol tudósok.","shortLead":"Bár Spanyolországban negyedmillió koronavírus-fertőzöttet találtak, egyelőre itt sem alakult ki közösségi immunitás –...","id":"20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22104879-17bf-409a-b575-573c4d79cc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_spanyolorszag_nyajimmunitas_koronavirus_fertozottek_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 13:03","title":"Még a magas fertőzésszámú Spanyolország is messze van a nyájimmunitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]