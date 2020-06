A szeptemberi iPhone-bemutató több mint érdekesnek tűnik, ha igazak a brit Barclays legfrissebb értesülései: a bankolással is foglalkozó cég piaci elemzői szerint az iPhone 12 dobozában se fülhallgató, se töltő adapter nem lesz. A vásárlók csupán egy Lightning-kábelt kapnak, olyat, mint amit a most elérhető modellek mellé is csomagolnak.

Az EarPodsok (nem összeköverendő az AirPodsszal) eltűnése nem új, már korábban is felmerült, hogy az idei új iPhone-okhoz nem jár majd ilyen kiegészítő. A töltőfej esetleges mellőzése azonban teljesen új információ. A MacRumors ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a környezet biztosan hálás lenne érte, ám nagy kérdés, mi lenne azokkal a háztartásokkal, ahol senkinek nincs ilyen adaptere. Töltőfejet persze külön is lehet vásárolni, de melyik fogyasztó örülne, ha a mobil kifizetése után még az adapterért is fizetnie kellene?

A hír azért is érdekes, mert egy szivárogtató a minap ennek éppen az ellenkezőjéről írt: a Mr White néven futó Twitter-felhasználó szerint az iPhone 12-höz már 20W-os egység járhat majd, ez az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt jelent. Ez pedig bőven ráférne az Apple-re, hiszen a Samsung és a Huawei több telefonját is fejlettebb töltőkkel lehet energiához juttatni.

Az iPhone 12-t a közben pandémiává alakult koronavírus-járvány miatt szeptember helyett októberben mutathatja be az Apple, ám a Barclays elemzői majdnem biztosak benne, hogy az amerikai gyártó képes tartani az ütemtervet, és a készülékeket végül mégis az eredeti időszakban, szeptemberben leplezik le.

