Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.

Mégis ki vásárolna meg egy laptopot, amelyben nincs lemezmeghajtó?! Mondogatták sokan az első MacBook Air 2008. januári bemutatója után, amikor az Apple a nagy számítógépgyártók közül elsőként tette le a voksot az optikai meghajtó feleslegessége mellett. Azóta kiderült: az átlagfelhasználók zöme szívesen vesz ilyen gépet, főleg akkor, ha az így megspórolt hely miatt könnyebb lehet a notebook vagy nagyobb benne az akkumulátor, így hosszabb az üzemidő.

A kérdés most az lehet: ki vásárolna olyan telefont, amely mellől még a fülhallgatót is kispórolja az Apple? Merthogy Ming-Chi Kuo információi szerint Tim Cook és csapata most komolyan fontolgatja ennek lehetőségét.

A felhasználók jelentős része nem vásárol telefonja mellé külön fülhallgatót, hanem a dobozban található gyári kiegészítőt használja. Ám az is igaz, hogy egyre többen teszik rögtön félre a vezetékes fülest, és használják inkább külön megvehető vezeték nélküli eszközüket. Ezt az Apple-féle AirPods népszerűsége is jelzi.

Ha a (vezetékes) EarPods kikerül valóban a dobozból, lehet, hogy az AirPods alapmodellje bekerül, és csak a Pro-változatért kell majd fizetni. De persze az is lehet, hogy az Apple úgy lesz vele: aki új telefon mellé új fülhallgatót is szeretne, az vegye meg magának. Magyarázatként adódik az is, hogy az Apple arra jutott, a vezeték nélküli fülhallgatók beszerzése és használati ideje egyszerűen már annyira elszakadt a telefonvásárlás momentumától, hogy semmi értelme a két dolgot egyszerre eladni.

