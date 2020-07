Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","id":"20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22a539-d62e-474a-962d-0aeba45ff3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 09. 09:53","title":"Újabb áldozatai vannak a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzt főleg ingatlanbérlésre, illetve tanácsadásra költötték.","shortLead":"A pénzt főleg ingatlanbérlésre, illetve tanácsadásra költötték.","id":"20200709_trieszt_kikoto_magyar_allam_kulugy_adria_port_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db1a62a-1333-426f-95f5-61faddd66f66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_trieszt_kikoto_magyar_allam_kulugy_adria_port_zrt","timestamp":"2020. július. 09. 07:33","title":"11 milliárd forintot költött a külügy a trieszti kikötőcégre, miközben a terület még mindig nem az államé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett államok fokozatosan és szelektíven korlátozzák az emberek mozgásszabadságát, nem kizárt, hogy néhány állam esetében Magyarország is visszaállít egyes védőintézkedéseket, például a külföldről érkezők kötelező karanténját.\r

","shortLead":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett...","id":"20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138c8596-bde6-4256-8d76-aa779df11ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","timestamp":"2020. július. 09. 18:20","title":"Nehéz napok jöhetnek – a szomszédságban több helyen súlyosbodik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lesz olcsó a Riot Games-féle Valorant egy érkező kozmetikai csomagja, amely új kinézetet ad a játékbeli fegyverekhez.","shortLead":"Nem lesz olcsó a Riot Games-féle Valorant egy érkező kozmetikai csomagja, amely új kinézetet ad a játékbeli...","id":"20200709_valorant_fegyver_skinek_mikrotranzakcio_elderflame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b32ff-f592-43ab-8039-09c3be058434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_valorant_fegyver_skinek_mikrotranzakcio_elderflame","timestamp":"2020. július. 09. 09:33","title":"31 ezer forintot kell fizetni ebben a játékban, hogy egy sárkány kerüljön a fegyver helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6dee0e-bef0-4844-a693-48c52b8c1100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására példátlan méreteket öltő algavirágzás zöldre festi a tiszta vizű hegyi tavakat az Egyesült Államok nyugati részén.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására példátlan méreteket öltő algavirágzás zöldre festi a tiszta vizű hegyi tavakat...","id":"20200709_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_algasodas_alga_tavak_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6dee0e-bef0-4844-a693-48c52b8c1100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac8d745-adca-4e06-b5a2-655ea107dc93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_algasodas_alga_tavak_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 09. 08:37","title":"Rossz jel: a klímaváltozás miatt elkezdtek bezöldülni a tavak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a NASA a biológiai szennyezés megelőzésére.","shortLead":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt...","id":"20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981e8a-c306-4c64-8f0f-3eb414768c7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"Furcsa eredmény jönne ki, ha saját életünk nyomaira bukkannánk a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]