Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek a feltételezés bizonyítására vagy cáfolatára.","shortLead":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek...","id":"202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8db306-afea-441b-bb8b-37176884b60e","keywords":null,"link":"/360/202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","timestamp":"2020. július. 12. 08:15","title":"A BCG-oltás tényleg ér valamit a koronavírus ellen? Sőt még a Sabin-csepp is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","shortLead":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","id":"20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596579-2117-4f2d-9f83-a8ba20f15766","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","timestamp":"2020. július. 11. 18:33","title":"Lefutott a sínekről a lillafüredi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","shortLead":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","id":"20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d6b6a-bb06-4430-ac8f-f181a6468a56","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","timestamp":"2020. július. 11. 11:09","title":"Meghalt Jackie Charlton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","shortLead":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","id":"20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a0683-dbf1-4606-8e67-3a5bf200f420","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","timestamp":"2020. július. 11. 14:59","title":"Képeken a Horvátország felé álló kocsisor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]