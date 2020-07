Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","shortLead":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","id":"20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea95a2b-34a7-4db7-b2d5-aedf4dbd6c80","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","timestamp":"2020. július. 12. 20:26","title":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","shortLead":"Csak egy x-et kellett volna máshova húzniuk.","id":"20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dfff6-8cac-4a6f-9c02-70fc6e14cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_38_szelvenytulajdonos_foghatja_a_fejet","timestamp":"2020. július. 12. 17:02","title":"38 szelvénytulajdonos foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát, Wilfried Zahát.","shortLead":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát...","id":"20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4745575e-ebdd-48ea-89ca-9dfa788958e2","keywords":null,"link":"/elet/20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","timestamp":"2020. július. 12. 21:11","title":"12 éves rasszistát vett őrizetbe a brit rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit a fővárosi dugókkal. A BKK az előző ciklusban sok fejlesztést nem kommunikálhatott – állítja az új főpolgármester-helyettes. A kommunikáció az új vezetés alatt sem az igazi, de ezen a téren is fejlesztésekre készülnek.","shortLead":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit...","id":"20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd33d3fe-0d28-4b6b-8ef7-981d92f0544e","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","timestamp":"2020. július. 12. 20:00","title":"Létezik autós-bringás-béke? És Budapesten is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","shortLead":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","id":"20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2f208-54b7-40d3-93c9-a5b51584f230","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","timestamp":"2020. július. 12. 21:39","title":"Duda már győztesnek hirdette ki magát, de még fordulhat a kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","shortLead":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","id":"20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596579-2117-4f2d-9f83-a8ba20f15766","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","timestamp":"2020. július. 11. 18:33","title":"Lefutott a sínekről a lillafüredi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]