A következő egy-két évtized tudományos szempontból hihetetlenül izgalmasnak ígérkezik az emberiség számára. Az európai és a kínai űrügynökség mellett a NASA is azt tervezi, hogy felépít egy bázist a Holdon, ami aztán kiindulópontként szolgálhat többek között a marsi missziókhoz is.

A projekt egyik legfontosabb eleme, hogy minden tökéletesen működjön, hiszen egyetlen apró hiba a bázison is végzetes lehet az ott élő űrhajósok számára. Tudja ezt a NASA is, ezért most egy olyan céggel álltak össze, amely biztosíthatja, hogy minden flottul menjen a Holdon.

A Parabolic Arc beszámolója szerint az amerikai űrügynökség a 3D-nyomtatással rakétákat készítő Relativity Space nevű cég egyik munkájában látta meg a fantáziát. A vállalat egy olyan rendszert fejleszt, amely képes felismerni a 3D-nyomtatás során becsúszó esetleges hibákat – mindezt úgy, hogy a nyomtató éppen dolgozik az adott egységen.

© Európai Űrügynökség

A rendszer a tervek szerint nemcsak felismerni tudja majd az esetleges hibákat, de szükség esetén korrigálni is tudja őket, illetve felismeri azt is, hogy az javítható, vagy elölről kell-e kezdeni a folyamatot. Mindez életmentő lehet az űrhajósok számára, hiszen ha a bázis egy kritikus eleme, például a sugárzás ellen védő pajzs készítésébe hiba csúszik, az veszélybe sodorná a küldetést és a teljes személyzetet is.

A NASA nagyjából 125 ezer dollárt, vagyis mintegy 39 millió forintot ad a következő hat hónapban a cégnek, hogy az ki tudja fejleszteni a technológiáját.

