[{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","shortLead":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","id":"20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e8423-4662-4c25-9474-064029916bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 14. 09:28","title":"Koronavírus: 11 új fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz évre titkosított jegyzőkönyv esetében nem a külügyi bizottság a titokgazda.","shortLead":"A tíz évre titkosított jegyzőkönyv esetében nem a külügyi bizottság a titokgazda.","id":"20200713_kaleta_titkositas_kulugyi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9742839-045e-48af-9644-bc3bea12c551","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kaleta_titkositas_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2020. július. 13. 15:51","title":"A Külügyminisztérium dönt a Kaleta-ügy titkosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","shortLead":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","id":"20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed519103-9e5d-4d08-bd11-b32ef8f365f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. július. 13. 10:33","title":"Életmentő lehet a NASA űrhajósainak egy új találmány, a Holdon vethetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepe van.","shortLead":"Július közepe van.","id":"20200713_fagy_bukk_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c3d84-7f72-4a8f-b98c-61d1631d22f8","keywords":null,"link":"/elet/20200713_fagy_bukk_nyar","timestamp":"2020. július. 13. 12:24","title":"Fagyott a Bükkben hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","shortLead":"Valamivel több mint 2 százalékkal vezet Duda Trzaskowskival szemben, az előny matematikailag behozhatatlan.","id":"20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c8ab7e-dff2-43eb-badd-6496cc49a7fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Andrzej_Duda__lengyel_elnok_Rafal_Trzaskowski","timestamp":"2020. július. 13. 09:14","title":"Andrzej Duda marad a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]