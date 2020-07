A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.