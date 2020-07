Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.","shortLead":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul...","id":"20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0a80-7543-49d9-89cf-8c91d6d45dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. július. 15. 10:33","title":"Oroszország augusztustól a mezei állampolgároknak is beadná saját koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b6fec6-cc04-4eda-8eb1-9e476d3cb8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek között Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, az Apple, Kanye West, valamint rengeteg más ismert ember és vállalat Twitter-fiókját feltörték csalók, akik ennek segítségével irányíttatnak pénzt saját számlájukra.","shortLead":"Többek között Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, az Apple, Kanye West, valamint rengeteg más ismert...","id":"20200715_twitter_fiokok_feltorese_bitcoin_csalas_elon_musk_barack_obama_apple_michael_bloomberg_bill_gates_kanye_west_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b6fec6-cc04-4eda-8eb1-9e476d3cb8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c44622-c4d8-463e-b394-f32ad0894851","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_twitter_fiokok_feltorese_bitcoin_csalas_elon_musk_barack_obama_apple_michael_bloomberg_bill_gates_kanye_west_joe_biden","timestamp":"2020. július. 15. 23:49","title":"Elképesztő méretű átverős hackertámadás zajlik éppen az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","shortLead":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","id":"20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e94a24-916e-4f1e-a98c-d1d846c124c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","timestamp":"2020. július. 15. 13:26","title":"Térfigyelő kamera buktatta le a Bosnyák téren varázsdohánnyal üzletelő nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség a képzett szakemberekre.","shortLead":"Csúcsokat döntöget az informatikushiány az országban (de az egész kontinensen is), holott éppen most van nagy szükség...","id":"20200715_informatikus_allas_magyarorszagon_programozok_kodolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5903897-02fd-469a-af54-6da23c892cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_informatikus_allas_magyarorszagon_programozok_kodolas","timestamp":"2020. július. 15. 11:33","title":"Alig jelentkeznek erre a munkára Magyarországon, pedig álomfizetés jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen visszatérnének – véli Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki a HVG-nek nyilatkozott.","shortLead":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen...","id":"20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6dade-2a8f-411d-9cfd-51e32cd0caed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","timestamp":"2020. július. 15. 14:07","title":"A koronavírus is kevés ahhoz, hogy visszacsábítsa a külföldön dolgozó magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]