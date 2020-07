Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","shortLead":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","id":"20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdfc124-0b6c-41ad-8a0b-8f8eaa1f9dc9","keywords":null,"link":"/elet/20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","timestamp":"2020. július. 10. 16:54","title":"Budapest hűsítőszigetekkel és kutyaitatókkal harcol a hőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei olvashatók az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállításának oldalán. ","shortLead":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei...","id":"20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091926d6-3ecc-4af0-b6f4-fab72bae4592","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","timestamp":"2020. július. 10. 10:48","title":"Csodás képek Darvas Ivánról - kiállítás nyílt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea6f1f1-81f4-47de-be51-42e762000b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vélhetően jóvá is hagyják.","shortLead":"És vélhetően jóvá is hagyják.","id":"20200710_Jovo_heten_a_BKK_igazgatotanacsa_ele_kerul_a_Lanchid_felujitasarol_szolo_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea6f1f1-81f4-47de-be51-42e762000b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab13bd-634c-4167-b9c0-0c043e230260","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Jovo_heten_a_BKK_igazgatotanacsa_ele_kerul_a_Lanchid_felujitasarol_szolo_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 10. 09:26","title":"Jövő héten a BKK igazgatótanácsa elé kerül a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","shortLead":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","id":"20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a9fe0-1920-4748-bc51-c9f241dc44a6","keywords":null,"link":"/sport/20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","timestamp":"2020. július. 10. 13:55","title":"Sorsoltak a BL-ben, ezek a negyeddöntők jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","shortLead":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","id":"20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90466-a8f2-4a53-aa11-e6fc8ef8a7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","timestamp":"2020. július. 09. 05:53","title":"A Facebok törölte Trump korábbi tanácsadójának és a brazil elnök fiainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","shortLead":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","id":"20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818d13d-3ee0-4ab3-9345-de4f1bba85ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Falus Ferenc: Újra nőtt a karanténban lévők száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]