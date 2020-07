Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik, és bosszúval fenyegetőzik.\r

","shortLead":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik...","id":"202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0b39f-4e50-46c7-ab94-36a1750e7166","keywords":null,"link":"/360/202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","timestamp":"2020. július. 17. 16:30","title":"Rejtélyes iráni tüzek és robbanások - Izrael és az USA kockázatos játékba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaad1236-97b0-4f6f-809f-571b0f94e48c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérlet eredetileg mentőakció lett volna, ám egész más jött ki belőle: a lapátorrú tok és a vágótok hibridje.","shortLead":"A kísérlet eredetileg mentőakció lett volna, ám egész más jött ki belőle: a lapátorrú tok és a vágótok hibridje.","id":"20200717_magyar_kutatok_halfajta_halak_hibrid_vagotok_lapatorru_tok_haki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaad1236-97b0-4f6f-809f-571b0f94e48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42674df4-c4ab-4aa6-acf9-907f8be7c2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_magyar_kutatok_halfajta_halak_hibrid_vagotok_lapatorru_tok_haki","timestamp":"2020. július. 17. 18:03","title":"Magyar kutatók véletlenül létrehoztak egy bizarr külsejű halhibridet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak az oltóanyag előállításával, biztos, hogy lesz vakcina, nem is egyféle. Ugyanakkor aggasztó, hogy mostani tudásunk szerint a szervezet ellenanyag-termelése csak ideiglenes – hogy miért van így, s meddig tart ki az védettség, azt magyarok is kutatják.","shortLead":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak...","id":"20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f44fa93-567d-4047-9c4c-0ac81c60c5c7","keywords":null,"link":"/360/20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","timestamp":"2020. július. 17. 14:00","title":"Legalább tízféle vakcina lesz, de a nagy kérdés, hogy vajon meddig védenek? – Falus András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de Teherán ellencsapását is. ","shortLead":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de...","id":"202029_torvenytelen_likvidalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9570db-b6b5-4f0b-a5c6-3bb5803ae9d1","keywords":null,"link":"/360/202029_torvenytelen_likvidalas","timestamp":"2020. július. 17. 17:00","title":"Veszélyes precedens lehet, hogy az amerikaiak likvidáltak egy iráni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte nem hónapokban érdemes számolni.","shortLead":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte...","id":"20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec28f8bf-ad30-47db-a558-bbadb8be4b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Heteken belül betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","shortLead":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","id":"20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df69e5-b37c-4f96-80c4-cdf41a8051c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","timestamp":"2020. július. 17. 07:33","title":"Stellantis néven alakul meg a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]