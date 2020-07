Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A hét év fegyház mellett 108 millió forintnyi büntetést is kapott. Az ellene és 21 társa ellen hat éve indult vesztegetési ügyben hozott részítéletet a Főváros Törvényszék. Vizoviczkin kívül több vádlott-társát is elítélték, köztük egy volt tűzoltó századost.","shortLead":"A hét év fegyház mellett 108 millió forintnyi büntetést is kapott. Az ellene és 21 társa ellen hat éve indult...","id":"20200716_Ujabb_het_evet_kapott_Vizociczki_Laszlo_Vesztegeteseert_es_titkos_adatokkal_visszaelesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03857c5-fd12-43b3-ac22-06d04074da21","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Ujabb_het_evet_kapott_Vizociczki_Laszlo_Vesztegeteseert_es_titkos_adatokkal_visszaelesert","timestamp":"2020. július. 16. 13:45","title":"Vesztegetés miatt hét évet kapott Vizoviczki László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres hatótáv. Így vág neki a japán gyártó az elektromos-világnak – hazai utakon hajtottuk meg a Mazda MX-30-at. ","shortLead":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres...","id":"20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b76fd-6f79-4d4a-a93b-4c210f31db36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","timestamp":"2020. július. 15. 18:01","title":"Az első elektromos Mazda: kipróbáltuk az MX-30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","id":"20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e932d08d-70c6-4fe8-9647-13aa5fbc73f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 16. 20:21","title":"Tagadja a Kreml, hogy Moszkvának köze lenne a brit kutatóközpontok elleni kibertámadásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bba81f2-e389-408c-86dc-2dc8b3656050","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz megúszni az nyári dugókat az autópályán, de lehet rá készülni.","shortLead":"Nehéz megúszni az nyári dugókat az autópályán, de lehet rá készülni.","id":"20200716_nyar_csucsforgalom_dugo_m7_autopalya_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bba81f2-e389-408c-86dc-2dc8b3656050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4d8a57-44bd-4cfb-9f43-4ca34eb75867","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_nyar_csucsforgalom_dugo_m7_autopalya_kozlekedes","timestamp":"2020. július. 16. 16:20","title":"Mire figyeljünk a nyári csúcsforgalomban az M7-esen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","shortLead":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","id":"20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944eb125-7c4e-402a-8534-ffe74b9c3b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2020. július. 16. 21:27","title":"A kormány kiűzi az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","id":"20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd5748-a497-4e62-80b0-f9cf829cdc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. július. 17. 09:17","title":"Négerezett és zsidózott is Trump az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","shortLead":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","id":"20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2e6a5f-cf15-44cd-9139-8fa86ce5afff","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","timestamp":"2020. július. 16. 09:25","title":"Szijjártó: A magyar vállalatoknak érdemes lesz megjelenniük Üzbegisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]