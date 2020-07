Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni európai hálózatát a Zöld Gigabit Net projekt keretein belül. A cég szerint infrastruktúrája a jövőben is fenntartható módon fog növekedni, kizárólag szél-, nap- és vízenergia felhasználásával. A telekommunikációs szolgáltató azt is vállalta, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vállalati ügyfeleknek segítséget nyújt a saját szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, a következő tíz év során globálisan összesen 350 millió tonna értékben.","shortLead":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni...","id":"20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d53e4-f5a3-4058-b9b1-6c567e1ca4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","timestamp":"2020. július. 17. 11:33","title":"A Vodafone átállítja teljes európai hálózatát, hogy 100%-ban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","shortLead":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","id":"20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140b2724-89b2-4622-bb52-d2217b45517d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","timestamp":"2020. július. 17. 07:59","title":"1,95 másodperc: 2020-ban ez az eddigi leggyorsabb F1 kerékcsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","id":"20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8633f-73d0-47f3-b17b-4b8e30f92963","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","timestamp":"2020. július. 17. 12:10","title":"Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken pedig beköltözik az ország felé egy hidegcsepp.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken...","id":"20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdb7dd-541a-46f3-8b42-83ad5f304ddf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","timestamp":"2020. július. 16. 05:31","title":"Hidegfront érkezik és viharokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake felidézését. Ebből az apropóból mutatunk róla néhány érdekességet.","shortLead":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake...","id":"20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b4c47-69ce-4efa-b44f-17d63a733181","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 19:03","title":"5 tény, amit biztosan nem tudott a világ legismertebb mobilos játékáról, a Snake-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","shortLead":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","id":"20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914a4d7-e016-4deb-baa1-d0bca6be908f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","timestamp":"2020. július. 17. 08:31","title":"Kiszáradt szikes tó telt meg újra vízzel Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5256edb0-5eef-4cb1-b87d-b89a934c2953","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Drágábban lesz elérhető szeptembertől az állami érdekeltségű Antenna Hungária által üzemeltetett MindigTV Extra.\r

","shortLead":"Drágábban lesz elérhető szeptembertől az állami érdekeltségű Antenna Hungária által üzemeltetett MindigTV Extra.\r

","id":"20200717_mindigtv_extra_dragulas_teve_antenna_hungaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5256edb0-5eef-4cb1-b87d-b89a934c2953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6c8425-9846-48b2-a2df-c593517bd68a","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_mindigtv_extra_dragulas_teve_antenna_hungaria","timestamp":"2020. július. 17. 13:52","title":"Ősztől sokan fognak többet fizetni a tévézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]