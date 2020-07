Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","shortLead":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","id":"20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d2f50-47e2-4a4c-8185-81f2dde1cf89","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","timestamp":"2020. július. 17. 13:10","title":"Korrupciós botrányba keveredő szlovén céggel is leszerződött a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","shortLead":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","id":"20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b5613-2a67-4854-b566-629845085509","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 17. 07:14","title":"Eloltották a kigyulladt hadihajót San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi pártpreferencia-kutatása szerint. ","shortLead":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi...","id":"20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7a3b-e5e4-40fc-b5de-6cdc858468ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","timestamp":"2020. július. 16. 11:18","title":"Csaknem beérte a Momentum a DK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","shortLead":"Ugyanaz a csapat állhat az újabb kibermerénylet mögött, amelyik az amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta.","id":"20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92337e2-11b9-4446-a00e-17543b764689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_orosz_hackertamadas_koronavirus_elleni_vakcina","timestamp":"2020. július. 17. 16:03","title":"Újabb orosz hackertámadás érte a koronavírus elleni vakcina fejlesztőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","shortLead":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","id":"20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfe68e-63c3-48bc-b4d8-ab4e5521d809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","timestamp":"2020. július. 17. 09:03","title":"A konteósok beájulnak: jön a 6G, ami mellett az 5G csigalassúnak fog tűnni a Samsung szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","shortLead":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","id":"20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa0bd5-174e-4c0e-93e7-a948f77440fb","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","timestamp":"2020. július. 16. 16:41","title":"Baj van a Balatonnál, vízminőség-védelmi készültséget rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","shortLead":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","id":"20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d81b5-ddb3-4376-b330-788e618e4fbf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 16. 17:28","title":"Lezárják a Westend felé vezető mozgólépcsőket a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","shortLead":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","id":"20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f4bc72-da7e-4d3e-a175-d8b8a20011ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","timestamp":"2020. július. 16. 12:08","title":"A Magyar Nagydíj előtti koronavírus-teszteléséről posztolt Bottas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]