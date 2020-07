Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is ideérnek.","shortLead":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is...","id":"20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594228d-56bb-401e-8876-d03524fbfa04","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","timestamp":"2020. július. 20. 16:59","title":"Érkeznek az új német tankok, hosszú konvojra figyelmeztet a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","shortLead":"A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.","id":"20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad8a684-032c-4f8c-a767-d2350557f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6d47d-e41b-44ca-afbe-5fb4e0a7db73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_unios_vedettseg_csopak_bor","timestamp":"2020. július. 20. 15:36","title":"Uniós védettség alá került a csopaki bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","shortLead":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","id":"20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a52d9-e900-4541-b25e-df6466dc91e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","timestamp":"2020. július. 19. 11:45","title":"621 millió forint az új szlovák-magyar Duna-híd magyar szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","shortLead":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","id":"20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b944b8-5664-45db-b5f9-437ca35b5870","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","timestamp":"2020. július. 20. 10:27","title":"Lewis Hamilton szerint kínos, ami a Magyar Nagydíj előtt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","shortLead":"Gyorsul a koronavírus terjedése globális szinten. Az USA-ban és Brazíliában tombol leginkább a járvány.","id":"20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717b7874-197f-44c1-a16d-4d81bc203bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Naprolnapra_rekordot_dont_az_uj_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 19. 08:28","title":"Napról-napra rekordot dönt az új koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]