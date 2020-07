Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági mentőcsomagról.","shortLead":"Az uniós vezetők Brüsszelben egyezkednek a következő ciklus közös költségvetéséről és a járvány miatti gazdasági...","id":"20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b69af7-1ed9-47fd-b698-5f55af448f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0352fec-2de3-42b3-b92a-54cacc7d8ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Merkel_attol_tart_hamvaba_hal_az_EUs_mentocsomag","timestamp":"2020. július. 19. 15:40","title":"Merkel attól tart, hamvába hal az EU-s mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt. 