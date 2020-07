Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi turizmus fellendítését és a megnövekedett forgalom lebonyolítását.","shortLead":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi...","id":"202029_balatonparti_arcok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf8f1f7-9816-48c3-ad35-cba65ce06dfe","keywords":null,"link":"/360/202029_balatonparti_arcok","timestamp":"2020. július. 19. 08:15","title":"Letolt gatyával várják a turistarohamot a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: különbség, gondviselés, hackertámadás, repülő, vadászlét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a118357-60aa-47a7-b39b-83243b6a1bf3","keywords":null,"link":"/360/20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. július. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindenhol csalásokba és hazugságokba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb gyerekével, a Skype-pal. Néhány újítás és javítás érkezett az alkalmazás különböző platformjaira.","shortLead":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb...","id":"20200720_skype_frissites_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd3a96-c593-4238-9819-59350e2d35f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_skype_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. július. 20. 09:03","title":"Próbálja ki: új funkciók érkeztek a Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakasz 50 milliárdba került.","shortLead":"A szakasz 50 milliárdba került.","id":"20200720_eger_atadas_autout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67305a28-5d06-4fb7-81e4-cac891b1de81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_eger_atadas_autout","timestamp":"2020. július. 20. 16:16","title":"Tizennyolc politikus, közéleti személyiség és üzletember adta át a 19 kilométeres útszakaszt Eger közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban elmarad.","shortLead":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban...","id":"20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c65af-49c5-418f-95b8-e850f9f2ffa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","timestamp":"2020. július. 20. 18:27","title":"ITM: Idén nem lesz Pont Ott Parti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden terjed a vírus.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Borsodban nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma, nagyrészt azért, mert Mezőkövesden...","id":"20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3847d24-452e-455f-9b70-999981622012","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_fertozott_Mezokovesd","timestamp":"2020. július. 20. 13:50","title":"42 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban hárman haltak meg koronavírus-fertőzésben, ilyen alacsony számra február 22. óta nem volt példa. ","shortLead":"Olaszországban hárman haltak meg koronavírus-fertőzésben, ilyen alacsony számra február 22. óta nem volt példa. ","id":"20200719_A_jarvany_kirobbanasa_ota_nem_volt_ilyen_keves_az_aldozatok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cdaa71-17e9-4edb-9ce2-19bd3b80ac76","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_A_jarvany_kirobbanasa_ota_nem_volt_ilyen_keves_az_aldozatok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 19. 20:56","title":"A járvány kirobbanása óta nem volt ilyen kevés az áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]