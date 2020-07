Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.

\r

Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek... Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező dolgozók helyzetét pedig a többször nem egyértelmű iránymutatások nehezítik.","shortLead":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező...","id":"20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0833523f-03cd-4f47-a0e1-ebcbaf37ebc9","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","timestamp":"2020. július. 20. 07:41","title":"Sok magyar cég járhat rosszul a beutazási korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt. A busztársaság vasárnapi közleményében a vonatozást ajánlja.","shortLead":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt...","id":"20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9343e5f8-7e76-43ac-9da5-e7208b655b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","timestamp":"2020. július. 20. 15:46","title":"Volán: megszűnik a járatok többsége Budapest és Zala megye között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy az átszervezésben érintett 700 munkavállaló közül hányan kapnak majd új munkakört és hányan távoznak a cégtől.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy az átszervezésben érintett 700 munkavállaló közül hányan kapnak majd új munkakört és hányan...","id":"20200721_leepites_tesco_700","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a73145-02c2-4c37-92f8-be08239cbf1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_leepites_tesco_700","timestamp":"2020. július. 21. 08:15","title":"Kiderült, hány dolgozót érint a Tesco leépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehetünk részesei ennek a bemutatónak.","shortLead":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan...","id":"20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63021820-add3-4949-b92a-a37a7c7a061b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. július. 20. 17:03","title":"Több csatornán is megnézheti a OnePlus Nord különleges bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","shortLead":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","id":"20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f9501-df70-4c71-93a2-68a4dd3d8ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 05:27","title":"Elengedték az önkéntest, akit kihallgattak a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"130 ezerrel több a munkanélküli, mint tavaly. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877420-43e4-4fa0-b5fd-e7d0ad4bce49","keywords":null,"link":"/360/20200721_Radar360_Mukodik_a_brit_vakcina_megallapodas_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 21. 07:42","title":"Radar360: Működik a brit vakcina, megállapodás Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]