[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és az Interpollal is felvette a kapcsolatot.","shortLead":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és...","id":"20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a30218-60a5-4876-9bb2-2b34791ba41f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","timestamp":"2020. július. 19. 15:30","title":"Több mint 1800 tonna román veszélyes hulladékot csempésztek Malajziába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","shortLead":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","id":"20200719_feroer_balnak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98461b32-4923-49e3-b4a7-e7a2fd5a96b9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_feroer_balnak_koronavirus","timestamp":"2020. július. 19. 19:25","title":"Van, amin a koronavírus sem változtat: elkezdődött a bálnavadászat szezonja a Feröer-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","shortLead":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","id":"20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1b6887-1253-475d-8d70-0cf1a0bb1f41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","timestamp":"2020. július. 20. 09:10","title":"Több tízezren próbálnak meg új albérletet találni, ahogy csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","shortLead":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","id":"20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a607e203-dd7b-41f1-a951-4ad833c2ce95","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","timestamp":"2020. július. 19. 15:55","title":"Ferenc pápa: Legalább a járvány alatt ne öljük egymást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","shortLead":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","id":"20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd00ecf7-6cc7-40dc-97d3-759e85f89168","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","timestamp":"2020. július. 19. 14:16","title":"Szakszót alkottak arra, amikor az emberek eltűnnek, és a természet fellélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ a várható zivatarok miatt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú...","id":"20200720_omsz_zivatar_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60dccf9-93bd-4b4d-b2e8-6b7579ebc536","keywords":null,"link":"/elet/20200720_omsz_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 20. 20:14","title":"Kedden leszakadhat az ég, másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]