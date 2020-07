Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán beszélt arról, hogy a tervezettnél 3 milliárd forinttal több mehet a Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás előkészületeire.","shortLead":"Kovács Zoltán beszélt arról, hogy a tervezettnél 3 milliárd forinttal több mehet a Nemzetközi Vadászati és Természeti...","id":"20200720_vadaszati_kiallitas_kovacs_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6502e70a-8c2c-4749-abf1-b3b22b6442bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_vadaszati_kiallitas_kovacs_zoltan","timestamp":"2020. július. 20. 20:04","title":"Hét helyett tízmilliárd forint megy idén a vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","shortLead":"Bridger Walkert hősként ünneplik a mozis hősök. ","id":"20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d7c094-3e11-44d9-94cf-3a7eefa0fb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58be8c65-a749-4dfe-88dd-6c866ed66bdd","keywords":null,"link":"/elet/20200721_A_Bosszuallok_egy_kisfiu_elott_tisztelegnek_aki_megmentette_a_hugat_egy_kutyatamadastol","timestamp":"2020. július. 21. 10:39","title":"A Bosszúállók egy kisfiú előtt tisztelegnek, aki megmentette a húgát egy kutyatámadástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c4819-d7a5-4252-8dae-338a9e11b89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"104 különböző nyakkendő kellett a rekordhoz.","shortLead":"104 különböző nyakkendő kellett a rekordhoz.","id":"20200721_debrecen_tomegkozlekedes_nyakkendo_gyujtemeny_guinness_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c4819-d7a5-4252-8dae-338a9e11b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba9f495-403a-4220-bb86-a26b3ab887b8","keywords":null,"link":"/elet/20200721_debrecen_tomegkozlekedes_nyakkendo_gyujtemeny_guinness_rekord","timestamp":"2020. július. 21. 16:55","title":"Guinness-rekordot ér egy debreceni nyakkendőgyűjtemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok ugyanis 2100-ra teljesen eltűnhetnek.","shortLead":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok...","id":"20200721_jegesmedve_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f991a-94bf-456f-a5d2-f76b80ede9da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200721_jegesmedve_kihalas","timestamp":"2020. július. 21. 11:45","title":"Még ebben a században kihalhatnak a jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","shortLead":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","id":"20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7505e-74f0-4ed1-a20b-9ebc140bf3fb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:04","title":"A klímacélok a legnagyobb vesztesei az Európai Unió új költségvetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4616b1f-976b-4157-b2fd-11cf3a724e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CounterPoint piackutató cég elemzése szerint a tavasszal bemutatott iPhone SE az androidos felhasználókat is megmozgatta.","shortLead":"A CounterPoint piackutató cég elemzése szerint a tavasszal bemutatott iPhone SE az androidos felhasználókat is...","id":"20200721_apple_iphone_se_eladas_vasarlas_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4616b1f-976b-4157-b2fd-11cf3a724e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab068b-0e8a-4a0a-944b-2c0430113b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_apple_iphone_se_eladas_vasarlas_androidos_telefon","timestamp":"2020. július. 21. 14:13","title":"Bejött az Apple húzása, sok androidos váltott iPhone-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik az iparágat.","shortLead":"A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy hosszabb távon az áfa 5 százalékra való csökkentésével segíthetik...","id":"20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a103ba4f-ea67-4f01-8127-8c31f575ef31","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_demeter_szilard_koronavirus_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. július. 20. 19:39","title":"Demeter Szilárd 5 milliárdos csomaggal mentené meg a zeneipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1772a59f-6345-4f2b-9eca-40274e66a46e","keywords":null,"link":"/elet/20200721_zivatar_figyelmeztetes_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 06:17","title":"Zivatar miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]