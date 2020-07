Videós podcastekkel bővíti platformját a Spotify. Egyelőre még csak néhány műsort lehet elérni, ezek: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, the Misfits Podcast, H3 Podcast, the Morning Toast, Higher Learning (Van Lathannel & Rachel Lindsayvel), és a the Rooster Teeth Podcast. A szolgáltatás mind az appot ingyenesen használók, mind a prémium felhasználók számára elérhető lesz minden olyan piacon, ahol támogatottak a podcastek.

Az újdonság a multitaskinget is támogatja, ami azt jelenti, hogy szokásos podcastként is hallgathatók az amúgy videós műsorok, ha közben a felhasználó mást is szeretne csinálni, például játszana valamelyik alkalmazással. Még akkor is szólhat a podcast, ha valaki zárolja a készülékét. A Spotify azt is bejelentette, hogy az új podcastek hangja továbbra is letölthető, offline hallgatás céljából, ami jól jöhet, ha nem vagyunk wifi közelében.

Az új szolgáltatás lehetővé teszi a kiválasztott alkotók számára, hogy audio- és videós tartalmaikat egyaránt eljuttassák a Spotifyhoz, ami lehetővé teszi számukra, hogy jobban kötődjenek hallgatóikhoz, elmélyítsék közönségük elkötelezettségét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.