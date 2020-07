Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","shortLead":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","id":"20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929501ea-44b8-4fad-9e90-c7ff719ed5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:47","title":"Búcsúzik a Stenk is – ebben a formájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket.","shortLead":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni...","id":"20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2409cf-8ce7-46dc-8052-f1ddb4ddf78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","timestamp":"2020. július. 24. 16:03","title":"Az Apple társalapítója beperelte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok...","id":"20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b7c90-287a-4874-bb70-5e98b0b550e4","keywords":null,"link":"/360/20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","timestamp":"2020. július. 24. 08:00","title":"Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa gazdagabb nyugati felén senki sem vállalja szívesen a gyümölcsszedés fárasztó munkáját, ezért nélkülözhetetlen a keleti vendégmunkás-import. Márpedig a vendégmunkások helyzete eddig sem volt leányálom Európa nyugati felén, de a mostani járvány még rosszabbá tette a helyzetüket – állapítja meg egy friss felmérés, melyet a der Spiegel ismertet.","shortLead":"Európa gazdagabb nyugati felén senki sem vállalja szívesen a gyümölcsszedés fárasztó munkáját, ezért nélkülözhetetlen...","id":"20200723_Olcsok_es_felaldozhatoak_keleti_vendegmunkasok_a_nyugati_gyumolcsszureten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52694bc0-140b-4ae5-81c6-229328bb93d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Olcsok_es_felaldozhatoak_keleti_vendegmunkasok_a_nyugati_gyumolcsszureten","timestamp":"2020. július. 23. 15:07","title":"Olcsók és feláldozhatóak: keleti vendégmunkások a nyugati gyümölcsszüreten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen tizenhat olimpiai sportágat érint az intézkedés.","shortLead":"Összesen tizenhat olimpiai sportágat érint az intézkedés.","id":"20200723_57_milliardot_vont_el_a_kormany_az_elsporttol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c574445e-60aa-4c8e-ace0-a8119f5f6a81","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_57_milliardot_vont_el_a_kormany_az_elsporttol","timestamp":"2020. július. 23. 09:33","title":"5,7 milliárdot vont el a kormány az élsporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]