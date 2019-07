Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","shortLead":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","id":"20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c341f104-47e2-4f44-9855-85fff3a15a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","timestamp":"2019. július. 08. 09:03","title":"Bebizonyították, valóban hatással van a C-vitamin a rákra, de meg fog döbbenni az eredményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d137fc-6eff-482d-9d4c-40013e31a834","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyobb atrocitás nélkül zajlott le a 2019-es Pride, egyedül a Deák téren volt egy kisebb csoportosulás, amely bekiabálásokkal próbálta megzavarni a vonulókat. Ezen kívül színes kavalkád, karneváli hangulat és sok boldog ember jelenléte jellemezte az eseményt. Tekintse meg képgalériánkat!","shortLead":"Nagyobb atrocitás nélkül zajlott le a 2019-es Pride, egyedül a Deák téren volt egy kisebb csoportosulás, amely...","id":"20190706_pride_2019_kepgaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d137fc-6eff-482d-9d4c-40013e31a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508e7735-8e80-41d9-a70d-756cb6688fa4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_pride_2019_kepgaleria","timestamp":"2019. július. 06. 19:48","title":"Ilyen volt az idei Pride - Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","shortLead":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","id":"20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b49d0-cc8d-445d-80a3-c7202416a72b","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","timestamp":"2019. július. 06. 20:40","title":"Másfél millióan vettek részt a London Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy hektár alma eltart egy családot, míg Szabolcsban akár egy tízhektáros ültetvény mellett is más jövedelemforrás után is kell nézni. Pedig a rendszerváltás idején a háztáji még jó megélhetésnek számított.","shortLead":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy...","id":"20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5cb20-a3b5-4e0e-83fd-08053bdf3680","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 07. 16:30","title":"Harminc éve még vitték a kicsit, a zöldet is, ma csak szenvednek az almatermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra készített. ","shortLead":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra...","id":"20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de2d92b-70a6-42e5-8bb0-86b63a8618ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","timestamp":"2019. július. 08. 12:05","title":"Megjött az új 50 forintos érme – ma már ön is fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","shortLead":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","id":"20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cf846-c071-4970-aa65-487db55eee9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Nagykanizsán is közös jelöltet indít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","shortLead":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","id":"20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd6afbf-396c-47cc-989c-75960ea2e688","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Égő pajtából mentettek lovat a karcagi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]