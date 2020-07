Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","shortLead":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","id":"20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bb80b6-416d-4e02-805b-f52e2f1b666b","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","timestamp":"2020. július. 23. 07:45","title":"Hadházy megkérdezte a kormányt, hány maszk készült a Kínából beszerzett gyártósoron, de nem kapott választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","shortLead":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","id":"20200723_meztermes_mez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638da109-e28b-4a27-9352-a34952999f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_meztermes_mez","timestamp":"2020. július. 23. 12:40","title":"Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ec909a-5ecf-402e-96db-21f5a7c44955","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","timestamp":"2020. július. 23. 13:52","title":"Milliárdos áfacsalási ügyben gyanúsított a luxus Lamborghiniből maszkot osztogató férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések egyike az appon belüli arc és ujjlenyomat általi azonosítás, amely iPhone-on és iPaden már elérhető.","shortLead":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések...","id":"20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fc7f0-1246-406a-9eb2-1342a65bcc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","timestamp":"2020. július. 23. 11:03","title":"Bekerült egy kapcsoló a Messengerbe, amellyel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","shortLead":"Két sofőr állított meg egy velük szemben hajtó autóst az autópályán Gyömrőnél, amiről videó is készült.","id":"20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2381d724-3771-4f3c-be8b-6a4b748bd2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ca2f4c-b0ea-441a-9f57-cc87189dd1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Sikerult_meggyozni_egy_autost_az_M4esen_hogy_szemben_hajt_a_forgalommal","timestamp":"2020. július. 23. 12:05","title":"Sikerült meggyőzni egy autóst az M4-esen, hogy szemben hajt a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt több időt töltöttünk a közösségi médiában és ennek a nagy nyertesei az állatinfluencerek (gazdái) lehetnek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt több időt töltöttünk a közösségi médiában és ennek a nagy nyertesei az állatinfluencerek...","id":"20200724_Rauntunk_az_emberekre_porognek_a_kutyainfluencerek_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90853dd-4028-4969-b62a-a281ca169cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Rauntunk_az_emberekre_porognek_a_kutyainfluencerek_Instagramon","timestamp":"2020. július. 24. 14:28","title":"Ráuntunk az emberekre: pörögnek a kutyainfluencerek Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a6319b-aa0e-4f20-9f43-cc3df9bc572a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyes profiloknál már megtalálható stílust a szervezeti oldalak mobil verzióira is átvezetné a Facebook.","shortLead":"A személyes profiloknál már megtalálható stílust a szervezeti oldalak mobil verzióira is átvezetné a Facebook.","id":"20200724_facebook_oldalak_uj_kinezet_dizajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a6319b-aa0e-4f20-9f43-cc3df9bc572a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c52115-3838-4321-a5b3-2605d96a29c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_facebook_oldalak_uj_kinezet_dizajn","timestamp":"2020. július. 24. 08:03","title":"Megváltoznak a Facebook-oldalak, már tesztelik az új kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a1c1c-38f9-4934-8cca-9797b1525962","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átalakulások a díjnyertes Dereszla borászatban.","shortLead":"Átalakulások a díjnyertes Dereszla borászatban.","id":"202030_winemajor_meszaros_lorinc_boraszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165a1c1c-38f9-4934-8cca-9797b1525962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27990f6-41b7-4421-a699-2cabd4201438","keywords":null,"link":"/360/202030_winemajor_meszaros_lorinc_boraszai","timestamp":"2020. július. 24. 12:00","title":"Szőlőtőkés: erjedés Mészáros Lőrinc cégbirodalmának boros végein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]