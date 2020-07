Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják nappal a gyorséttermek televíziós reklámjait is.","shortLead":"Az elhízás elleni brit kormányzati akcióterv részeként biciklizést írhatnak majd fel a háziorvosok, és tiltani fogják...","id":"20200727_brit_elhizas_akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb969c50-19f4-4695-be82-8c1c9b0271a4","keywords":null,"link":"/elet/20200727_brit_elhizas_akcioterv","timestamp":"2020. július. 27. 12:12","title":"Biciklizést is „felírhatnak” hamarosan a brit háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13","c_author":"Balla Györgyi - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég megjelent A halál életkérdés című kötet előszavában. Bérczes Tibor író, műfordító egy éven keresztül beszélgetett mostani interjúalanyunkkal, Biró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, hogy közösen keressék a választ a halállal, gyásszal, veszteségfeldolgozással kapcsolatos kérdésekre, amelyek valamikor, valamilyen formában egészen biztosan mindannyiunkat érintenek. Az interjúkötet a megrázó téma ellenére igyekszik tudatosítani: az élet végéről szóló beszélgetések legalább annyira szólnak az életről és annak gazdagságáról, mint a halálról.","shortLead":"„A bennünk lévő halálfélelem nem nő, hanem csökken, ha szembe merünk nézni halandóságunk tényével” – áll a nemrég...","id":"20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a41dc9c-2935-4545-bfb9-95adbc709c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cf13d-75e1-4778-9ff0-543e1c844122","keywords":null,"link":"/360/20200727_Ha_nem_mindegy_hogyan_elunk_miert_lenne_mindegy_hogyan_halunk_meg","timestamp":"2020. július. 27. 06:30","title":"Ha nem mindegy, hogyan élünk, miért lenne mindegy, hogyan halunk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora szerint 99 százalék, hogy lesz itthon második hullám.","shortLead":"A SOTE rektora szerint 99 százalék, hogy lesz itthon második hullám.","id":"20200727_merkely_bela_sote_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4f16e-ab30-4848-a4ec-f309c31d3989","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_merkely_bela_sote_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 27. 05:06","title":"Merkely: Az országot nem lehet még egyszer úgy lezárni, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül hordozni a koronavírusokat.","shortLead":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül...","id":"20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdaf26-f02b-46f8-b2e4-bbb6c163c12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","timestamp":"2020. július. 25. 21:43","title":"Genetikai vizsgálatokkal fedik fel a denevérek szuperimmunitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","shortLead":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","id":"20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9834d33-d7ae-4bb2-8a0b-9e1eaedeebca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","timestamp":"2020. július. 25. 19:39","title":"Távozó indexesek: Egyelőre senki se kezdjen pénzgyűjtésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","shortLead":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","id":"20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1afa62-0316-4e54-b64e-b6ac9d77306d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","timestamp":"2020. július. 25. 15:09","title":"Méregdrágán, 72 millió forintból valósul meg egy munkahely az új MotoGP-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna elmennie egyetlen játékosnak is. Most azt állítja, csak vacsorázni ment a Magic City sztriptízklubba, nem voltak ott táncosok. A másfél-két hetes karantént nem ússza meg így sem.","shortLead":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna...","id":"20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f364-1357-4a24-9a77-f7ec2878b8c7","keywords":null,"link":"/sport/20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:07","title":"Karanténba megy az NBA-játékos, aki a szezon indulása előtt kiszökött „vacsorázni” egy sztriptízklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]