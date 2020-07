Bármennyire is igyekeznek a kütyüket gyártó cégek kizöldülni, egy téren továbbra sincs túl nagy előrelépés. Az eszközök jelentős része még mindig műanyagból van, ami rövid- és hosszútávon is csak szennyezi a környezetet. Nincs ez másként a drónok esetében sem, ám a repülő eszközök tekintetében talán jöhet némi változás.

A malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói egy olyan drónt fejlesztettek ki, amelynek alkatrészeit műanyag helyett egy speciális anyagból, ananászlevélből készítették el.

A kutatók a drón külső borítását cserélték le az új anyagra, amit úgy alakítottak ki, hogy egyúttal szigeteljen is. Ennek köszönhetően a készülék ugyanúgy tud működni, mint a hagyományos változatok, és nem kell attól tartani, hogy repülés közben esetleg zárlatos lesz.

© Noor Azreen Awang

Mohamed Thariq bin Hameed Sultan, az egyetem egyik kutatója szerint a megoldás nemcsak azért előnyös, mert környezetbarát, hanem azért is, mert a tömegéhez viszonyítva az ananászlevél-alapú anyag szilárdsága nagyobb, mint a műanyagé, így strapabíróbbá is teszi az eszközöket. Nem mellesleg: olcsóbb előállítani, könnyebben előállítható és hosszú távon még le is bomlik, vagyis nem szennyezi a környezetet.

Azt nem tudni, hogy az ilyen drónok mennyivel lehetnek tartósabbak a hagyományos változatnál, de az biztos, hogy duplán jó ötlet lenne ananászlevélből készíteni őket: a növény levelét ugyanis általában elégetik, így viszont újra fel lehetne azokat használni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.