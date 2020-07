Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig azért tartóztattak le, mert eltitkolta, hogy kapcsolatban állt a kínai néphadsereggel.","shortLead":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig...","id":"20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef17074-6c40-4c85-9e66-43c57f64c3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. július. 25. 14:48","title":"Dagad a kémbotrány az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","shortLead":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","id":"20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9daf85f-258d-47ee-9c9a-550d2a4987bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","timestamp":"2020. július. 25. 19:01","title":"Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított felvételen mutatjuk.","shortLead":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított...","id":"20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d3d3a-b5c8-4788-a949-9d15921b6b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","timestamp":"2020. július. 26. 20:35","title":"Hány T-72-es tank kell egy kocsi kilapításához? – Tatán kipróbálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","shortLead":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","id":"20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8554a0b0-3fbb-4ed3-b3aa-cb26bfd661ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","timestamp":"2020. július. 27. 11:31","title":"Kicsi a bors, de nagyon erős: 350 lovas az új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","shortLead":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","id":"20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba1fafd-c10f-406f-891e-4fc6a627839a","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","timestamp":"2020. július. 26. 19:55","title":"Bodolai az Index utánpótlásáról: Folyamatosan kapom az életrajzokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","shortLead":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","id":"20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17fec66-c1d3-4ca9-8f13-80a5ab2ade66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"5 millió forinttal olcsóbb itthon a gyengébb új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","shortLead":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","id":"20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93040772-5358-4812-ba1e-79474c0dd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","timestamp":"2020. július. 27. 04:26","title":"Bemutatkozott az egyik legerősebb pickup, a 812 lovas Chevrolet Silverado Yenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]