[{"available":true,"c_guid":"488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","shortLead":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","id":"20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1437da8-4a47-4945-a983-b5486f51eb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","timestamp":"2020. július. 26. 17:40","title":"Házak, utcák, autók a víz alatt – elképesztő pusztítást végzett a kiáradt Rinya-patak (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MoxAD-Tech nevű maszk borítása igen különleges, a vírusnak semmi esélye sincs.","shortLead":"A MoxAD-Tech nevű maszk borítása igen különleges, a vírusnak semmi esélye sincs.","id":"20200727_tobbszor_hasznalhato_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3f847-0d1a-48c1-845b-8eb89d17ec67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_tobbszor_hasznalhato_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 09:33","title":"Elkészült az arcmaszk, amit 50-szer is kimoshat, akkor is véd majd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","shortLead":"A Jokert vitték el, ötös nem volt. ","id":"20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aab5ca-c65f-45af-880d-152db44f4508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_25_milliot_fizetett_a_negyes_a_lotton","timestamp":"2020. július. 25. 20:26","title":"254 millió forintot nyert egy szerencsés a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig azért tartóztattak le, mert eltitkolta, hogy kapcsolatban állt a kínai néphadsereggel.","shortLead":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig...","id":"20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef17074-6c40-4c85-9e66-43c57f64c3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. július. 25. 14:48","title":"Dagad a kémbotrány az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába, hogy megvethesse lábát a stratégiai jelentőségű térségben.","shortLead":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába...","id":"20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8e77d-b16c-4f5d-9645-968bd2143b22","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","timestamp":"2020. július. 25. 21:12","title":"Oroszország egyre több fegyvert és zsoldost szállít Líbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","shortLead":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","id":"20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ead4f6-6259-4d00-bea3-0dc00ebaed83","keywords":null,"link":"/elet/20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","timestamp":"2020. július. 26. 09:14","title":"Negatív lett a táborozókra vigyázó tanár koronavírus-tesztje, nem kell karanténba küldeni a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]