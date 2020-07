Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f639f8e8-a1c0-4898-935b-467aa632625e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi piros sportkocsi eladási árából akár két vadonatúj M8 kupét is lehetne vásárolni.","shortLead":"A régi piros sportkocsi eladási árából akár két vadonatúj M8 kupét is lehetne vásárolni.","id":"20200727_75_millio_forintot_adtak_ezert_a_32_eves_m3as_bmwert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f639f8e8-a1c0-4898-935b-467aa632625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15659ec2-f4a4-4c15-b830-f80410ec67ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_75_millio_forintot_adtak_ezert_a_32_eves_m3as_bmwert","timestamp":"2020. július. 27. 06:41","title":"75 millió forintot adtak ezért a 32 éves M3-as BMW-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","shortLead":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","id":"20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3797da-2db5-4eeb-bb17-ebf2cc797a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","timestamp":"2020. július. 26. 16:50","title":"Megszűnt a veszprémi Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt a második fertőzéshullám, és szorosan követi majd a halál.","shortLead":"Itt a második fertőzéshullám, és szorosan követi majd a halál.","id":"20200725_Ujra_tombol_a_virus_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ce2bf-de98-42ae-b3cb-94c7dbe7414e","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Ujra_tombol_a_virus_a_vilagban","timestamp":"2020. július. 25. 13:27","title":"Újra tombol a vírus a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza az értékesítés.","shortLead":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza...","id":"20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e774a-2276-4c42-a3bf-3ba606906246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","timestamp":"2020. július. 25. 16:03","title":"13 ezer európai textilipari vállalat és 158 ezer munkahely került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős sofőröket, ha az egészségi állapotuk indokolja.","shortLead":"Kitilthatja az autópályákról, vagy nappali vezetésre, esetleg alacsonyabb sebességre korlátozhatja a háziorvos az idős...","id":"20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b656cc69-b4d3-406e-8365-c738c4468fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Meddig_es_hogyan_vezethetnek_az_idos_soforok","timestamp":"2020. július. 25. 20:54","title":"Meddig és hogyan vezethetnek az idős sofőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","id":"20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b28c5-4518-4d41-ba0b-73868e94eaf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 26. 15:19","title":"Eltűntek a közmunkások Felcsútról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","id":"20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d451c912-153f-46f9-9f30-9a45c008f5c2","keywords":null,"link":"/elet/20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","timestamp":"2020. július. 26. 08:40","title":"Meghalt a férfi, aki leesett a Karancs-kilátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]