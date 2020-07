Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","shortLead":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","id":"20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595902d8-ed14-466f-8684-80d94459de3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","timestamp":"2020. július. 26. 17:17","title":"Többen megsérültek egy Hungária körúti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási sorok alakultak ki.","shortLead":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási...","id":"20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d6bb7-38cd-41cc-a422-1cff7de51497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 06:05","title":"A nyugdíjra félretett pénzt adják ki Chilében a válságkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet, hogy a gyógymód többet árt, mint használ.","shortLead":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet...","id":"202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc74-54c4-48f6-878e-997a5064e338","keywords":null,"link":"/360/202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","timestamp":"2020. július. 27. 19:00","title":"Mire megyünk a koronavírus-terápiával, amit Győrfi Pál reklámoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","shortLead":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","id":"202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b760c-b5ee-4660-ae6e-b3a1d1b59815","keywords":null,"link":"/360/202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","timestamp":"2020. július. 27. 14:00","title":"Ami most Hongkongban történik, annak hatását minden internetező megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","shortLead":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","id":"20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3eb812-c6ed-41cc-92d9-3a75efced1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","timestamp":"2020. július. 26. 14:08","title":"Délután megszűnik Nagyatád vízellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]