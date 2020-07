Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus bezárását rendelte el. 72 órát adtak, hétfő reggel már birtokba vették az épületet.","shortLead":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus...","id":"20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55a36f-31b2-4495-a0b0-47e3b8ba3531","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Egyetlen hétvége alatt zárt be a csengtui amerikai konzulátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy indiai szoftvermérnök annyira nehezen viselte, hogy kirúgták a munkahelyéről, hogy úgy döntött: a cég adatbázisába betörve olyan galibát csinál, amit csak ő tud helyrehozni.","shortLead":"Egy indiai szoftvermérnök annyira nehezen viselte, hogy kirúgták a munkahelyéről, hogy úgy döntött: a cég adatbázisába...","id":"20200727_hacker_szoftvermernok_informatikus_adatbazis_munkanelkuli_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9feb3411-7920-47a8-b3f7-2516b7f633f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_hacker_szoftvermernok_informatikus_adatbazis_munkanelkuli_india","timestamp":"2020. július. 27. 08:33","title":"Meghackelte a céget a kirúgott informatikus, hogy visszaszerezze az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","shortLead":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","id":"20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd4fe-c94b-4dd1-abe8-2466f774b969","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","timestamp":"2020. július. 27. 18:57","title":"Dull: Én nem a hóhér vagyok, hanem az áldozat, akit lefejeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","shortLead":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","id":"20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a726cf5-6269-4233-9316-53c43f501a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 26. 16:13","title":"Levideózták, ahogy egy indiai anyuka emberrablóktól menti meg a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos...","id":"20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a113-e0b7-47e9-b447-59f14c41a418","keywords":null,"link":"/idojaras/20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","timestamp":"2020. július. 26. 16:35","title":"Igazi nyarat hoz a július utolsó hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","shortLead":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","id":"20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be56ee-049d-461b-a7bd-719256ff4b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. július. 27. 16:41","title":"Koronavírusos lett Trump nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]