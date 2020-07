Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d29e311d-115c-48eb-9af1-23a57430bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több állatfaj pusztulhat ki a kókuszültetvények miatt, mégis a pálmaolaj a közellenség. ","shortLead":"Sokkal több állatfaj pusztulhat ki a kókuszültetvények miatt, mégis a pálmaolaj a közellenség. ","id":"20200729_A_kokuszolajtermeles_otszor_annyi_fajt_veszelyeztet_mint_a_palmaolaje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d29e311d-115c-48eb-9af1-23a57430bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4742d7-7d97-456c-a7a7-a8e57b5c2f57","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_A_kokuszolajtermeles_otszor_annyi_fajt_veszelyeztet_mint_a_palmaolaje","timestamp":"2020. július. 30. 07:05","title":"A kókuszolaj-termelés ötször annyi fajt veszélyeztet, mint a pálmaolajé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült megtalálni.","shortLead":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült...","id":"20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a53a20-9b77-4ed1-acab-f23cb58b0aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","timestamp":"2020. július. 29. 18:03","title":"Most először sikerült megfejteni a Tejútrendszerből jött furcsa rádiójelek forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám a jelek szerint ez nem győzte meg az amerikaiakat.","shortLead":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám...","id":"20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f0aa7a-d8ef-4ebf-b0c9-55eb2a764079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. július. 28. 09:03","title":"Letiltották Biden stábját a TikTok használatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","shortLead":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","id":"20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8493fe63-5561-4197-ae14-3e72ac8c7136","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. július. 29. 08:52","title":"Pozitív lett Köves Slomó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy programjából. Az eredmény az lett, hogy összesen 16 hotel tulajdonosának utaltak 43,4 milliárd forintot. És ebben a panzió-, illetve a kikötőfelújításra odaítélt állami milliárdok még benne sincsenek.","shortLead":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség...","id":"20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e9f262-5b20-4559-9a79-4209a66965e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","timestamp":"2020. július. 29. 14:00","title":"Térképre raktuk, hogyan vándoroltak az állami milliárdok a NER-hez a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl, hogy élen jár a lakosság bevonásában az államadósság finanszírozásába.","shortLead":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl...","id":"20200728_mnb_versenykepessegi_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e81f8d-7346-4f6f-ab05-bf16303fbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_versenykepessegi_index","timestamp":"2020. július. 28. 15:43","title":"MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu szerint.","shortLead":"A mostani ügy szereplői közül többekre, valószínűleg Simonka Györgyre is várhat egy újabb büntetőper a Narancs.hu...","id":"20200729_simonka_per_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a42097-c870-4f1f-90c4-9fdea1e8b175","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_simonka_per_oktober","timestamp":"2020. július. 29. 15:34","title":"Simonka Györgyék pere októberben folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyikük a középső ujjával jelezte, hogy nem érdeklik a járvány miatt bevezetett szabályok.","shortLead":"Az egyikük a középső ujjával jelezte, hogy nem érdeklik a járvány miatt bevezetett szabályok.","id":"20200728_Ket_magyar_nem_vett_fel_maszkot_a_repulon_ketezer_eurora_buntettek_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1af34e-b51a-4458-9233-2e7b02925d08","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Ket_magyar_nem_vett_fel_maszkot_a_repulon_ketezer_eurora_buntettek_oket","timestamp":"2020. július. 28. 11:23","title":"Két magyar nem vett fel maszkot a repülőn, kétezer euróra büntették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]