Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet jogerős, nem lehet fellebbezni. \r

","shortLead":"Az ítélet jogerős, nem lehet fellebbezni. \r

","id":"20200729_Greczy_Zsolt_Pesti_Sracok_per_jogeros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ed807-4603-4ab8-9ceb-e6e9844265e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Greczy_Zsolt_Pesti_Sracok_per_jogeros","timestamp":"2020. július. 29. 11:54","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","shortLead":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","id":"20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc2e19-1e64-4322-bc35-4b6164e66448","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","timestamp":"2020. július. 28. 19:37","title":"Mégiscsak vannak látványtervei a tízmilliárdokból épülő kézicsarnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek kedveznek a kórokozó terjedésének.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek...","id":"20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4046038-3f98-46d5-a577-1f54f18bde25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","timestamp":"2020. július. 30. 11:41","title":"Mutálódik a koronavírus, ami segíti a terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik a válság elején elvesztették az állásukat, csak most kerültek be hivatalosan is a munkanélküliek közé, ahogy a korlátozások enyhítésével el tudtak kezdeni munkát keresni.","shortLead":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik...","id":"20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22a960-8cc0-4205-adb7-da0a665455c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2020. július. 29. 10:01","title":"Hároméves rekordra nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium vizsgálja a lehetőségeket.","shortLead":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium...","id":"20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df614c-187f-436a-a1e5-0c3093732075","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","timestamp":"2020. július. 29. 13:49","title":"Visszatérne iskolájába egy kerekesszékbe kényszerült diák, de a tankerület nem ad pénzt akadálymentesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","shortLead":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","id":"20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8493fe63-5561-4197-ae14-3e72ac8c7136","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. július. 29. 08:52","title":"Pozitív lett Köves Slomó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó, hogy feltennék a kezüket. Van ugyanis még mozgáslehetőségük, noha elvileg egyértelmű, hogy a jövőben csak a jogállamiság betartása esetén kaphatnak támogatást Brüsszeltől - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó...","id":"20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e92ba9a-85e3-4fa8-a0b8-962362fccd04","keywords":null,"link":"/360/20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","timestamp":"2020. július. 29. 07:32","title":"FAZ: Még messze nem biztos, hogy Orbán és Kaczynski a padlóra került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]